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王義川向幼童宣講「白藍惡修三法」 藍委大罵

記者鄭媁／台北即時報導
王義川在Threads發文，「教育要從小做起！不放過任何可以宣傳的機會！」並稱自己在苗栗南庄宣導「白藍惡修三法說明會」。(擷取自王義川Threads)
王義川在Threads發文，「教育要從小做起！不放過任何可以宣傳的機會！」並稱自己在苗栗南庄宣導「白藍惡修三法說明會」。(擷取自王義川Threads)

台立法院會20日三讀通過選罷法、憲訴法、財劃法修正案，朝野攻防延燒。民進黨立委王義川在社群平台發文，自曝在苗栗南庄的活動場合，向幼童宣講「白藍惡修三法說明會」，還稱「教育要從小做起」，引發網友炸鍋。國民黨立委邱鎮軍大罵，把政治仇恨灌輸給小孩，是存什麼心態？

王義川在Threads發文：「教育要從小做起！不放過任何可以宣傳的機會！」並稱自己在苗栗南庄宣導「白藍惡修三法說明會」。新北市議員卓冠廷則留言「請委員逐條討論不可以偷懶」、民進黨立委陳俊宇也說「沒有討論不是民主，請逐條討論喔！」

由於照片中的聽講對象為小朋友，底下網友質疑，「跟中國共產黨一樣去洗腦荼毒幼兒？別鬧了」、「政治介入校園更何況是幼稚園犯法了你知道嗎」、「是有多無恥連政治都帶進校園」。

苗栗立委邱鎮軍也大罵，王義川平常在媒體前胡說八道就算了，還沾沾自喜發文說，來苗栗南庄跟小孩宣講？把政治仇恨灌輸給小孩，是存什麼心態？不知道當父母的看到這個，會覺得好玩還是憤怒？

邱鎮軍表示，政治進入高中、大學校園就很值得被譴責，這個畫面看過去，這些孩子也不過國小而已，他覺得非常不可思議；請王義川為自己的言行，向苗栗的家長跟孩子們道歉。

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