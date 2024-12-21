與四川省委書記會面 馬英九：汶川大震 台曾捐2.1億美元

前總統馬英九（左）21日會見中共四川省委書記王曉暉。(馬英九辦公室提供)

前總統馬英九 第三度訪問大陸，在冬至當天來到第二站四川成都，會見中共 四川省委書記王曉暉時，提到2008年5月12日四川汶川大地震 ，台灣民眾總捐款金額達70.5億元(新台幣，下同，約2.1億美元)，「只要有需要，台灣人願意伸出援手，更何況是受苦的大陸同胞」。王曉暉則對馬英九長期堅持九二共識與反對台獨「深表讚賞」。

這場會見的時間、地點，都未向隨行採訪的媒體公布。據馬辦方面事後提供的新聞稿，參與會見的中共高層有王曉暉、四川省長施小琳等人。

馬英九表示，自己父母都是抗戰時期在四川讀大學，據了解，他全程還以四川話致詞。

他指出，16年前的2008年5月12日，四川汶川發生大地震，許多房屋倒塌、道路中斷。據統計，汶川大地震罹難人數將近7萬人，受傷人數超過37萬人，許多親人從此天人永隔。馬英九說，「當年，在台灣看到消息時，感到震驚與不捨，我與我太太周美青也親自安排參加『把愛傳出去』的賑災募款晚會，擔任接線生，撥打電話鼓勵民眾來捐款」。

他強調，台灣民眾自動伸出援手，有錢出錢、有力出力，總捐款金額達新台幣70.5億元，比其他近90個國家和地區捐助的加起來還要多，「這是台灣人最善良、最真誠的一面，只要有需要，台灣人願意伸出援手，更何況是受苦的大陸同胞」。

另據四川省台辦官方微信公眾號「川越海峽」消息，王曉暉致詞時提到，「馬英九先生長期以來堅持『九二共識』、反對『台獨』，為促進兩岸關係和平發展，深化兩岸交流交往作出了積極貢獻，我們深表讚賞」。

據悉，馬英九一行22日將參訪三星堆博物館，但同樣未開放台媒採訪。23日上午則將前往杜甫草堂舉辦「兩岸共同弘揚中華文化」座談會，下午轉往人造小太陽參訪大陸核能科技成果，兩處屆時將開放採訪。