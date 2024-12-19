我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

股指先盛後衰 道指勉強收升 結束50年來最長連跌

川普換了新髮型？網友吐槽「金色鳥巢頭呢」

台消費者調查「不婚不生過半」一人經濟是為了自由埋單

記者江佩君／即時報導
愈來愈多人偏好享受一個人的時光，這不只是人口結構的改變，同時也是消費行為的一場革命。(圖／pexels)
愈來愈多人偏好享受一個人的時光，這不只是人口結構的改變，同時也是消費行為的一場革命。(圖／pexels)

2024即將落幕，準備邁向2025，台灣的東方線上消費者研究集團公布最新消費數據並解析市場趨勢，包括「隱形泡泡」的成形，一人經濟崛起、小宅商機看漲。

「2025東方線上生活型態趨勢研討會—我的隱形泡泡與消費邊界：探索∞動進」報告指出，疫情期間消費者養成設立「隱形泡泡」的習慣，保留安全距離與自在空間。

政治大學企管系特聘教授別蓮蒂認為：「獨處成為日常、專注於自我照顧與小確幸，從美食、保養到輕旅行皆擁抱簡單的快樂。然而泡泡不是與外界隔絕，而是消費者習慣選擇性的互動。對於感興趣的話題，消費者隨時願意跨出舒適圈。」

以社會參與度為例，民眾偏向自己過得好就好，「國內政治情勢」的關心度達五年來最低57.8%，而「管好自己就好」則達五年來最高，來到43.5%。此外，享受一人時光也較受青睞，「隔窗觀察人們在做什麼 (72.2%) 大大高於「走進人群一起參與」 (27.8%)，偏好「一個人享受靜寂時空」 (70.6%)也遠大於「一群好友歡唱聚餐」 (29.4%)；且「不一定要有小孩」(51.4%) 和「不結婚也無所謂」(67.5%)的比例逐步增加。

東方線上執行長蔡鴻賢也觀察到，「台灣目前12.3%的獨居人口，這不只是人口結構的改變，還是消費行為的一場革命。單人火鍋、一人沙發、小型冰箱，甚至一人旅遊服務，這些一人經濟的風潮背後，其實是在為自由選擇買單。」

根據東方線上2024年11月的調查，一人經濟崛起，一人購物(78.5%)、一人用餐(75.6%)、一人娛樂(44.4%)、一人旅遊(43.0%)；且對「小孩」的需求持續下降，然而77.8%的獨居族群認為目前市場上針對單人族群的產品或服務不足夠，最期望在飲食(78.1%)、旅遊行程(64.8%)、休閒娛樂(54.1%)領域推出更多單人商品或服務。逐漸攀升的獨身經濟與需求，將帶動更多小而美、專為一人服務的商業模式。

除了一人消費經濟，住宅的需求也逐漸改變；根據主計總處家庭收支調查結果以及實價登錄資料顯示，平均每戶居住面積為40.1坪創20年來新低、全國25坪以下中古屋交易占比躍升至23.9%，其中台北市小宅比例更高達36.1%。東方線上副總經理蘇湘婷認為，「面對居住空間不足，消費者解決方法多會從最容易執行以及花小錢就解決的方法下手，延伸出諸多小宅商機，例如家電、家具的多功能與小體積需求、提升有效空間與收納的重視、租賃與共享空間服務、小空間設計諮詢等。」

疫情

上一則

喊「島嶼再天光」柯建銘喊話：台人別在關鍵時刻缺席

延伸閱讀

海邊脫衣秀泳裝 林青霞、鄧麗君辣照被起底

海邊脫衣秀泳裝 林青霞、鄧麗君辣照被起底
存7000萬爽退休 日71歲翁帶妻「搭商務艙」遊世界 揮霍6年後悔了

存7000萬爽退休 日71歲翁帶妻「搭商務艙」遊世界 揮霍6年後悔了
中山美穗浴室內猝逝 醫提一可能原因「美國很常見」

中山美穗浴室內猝逝 醫提一可能原因「美國很常見」
荃灣吊船下降突傾斜 2工人被困1傷 疑摩打故障肇禍

荃灣吊船下降突傾斜 2工人被困1傷 疑摩打故障肇禍

熱門新聞

薄瓜瓜在X上，刊出自己和新娘許惠瑜的婚宴開舞擁吻照片。（薄瓜瓜推特X截圖）

薄瓜瓜秀南園婚禮擁吻照 她獲讚「勇敢的台灣女孩」

2024-12-12 10:35
澳洲警方近日在雪梨機場附近公園叢林發現一包人體殘肢，死者證實是33歲中國移民李卓君（音譯），而她的丈夫、來自台灣現年33歲的陳家寶（音譯）目前仍失蹤。（圖／取自新南威爾斯州警務處官網）

中國女子遇害 台籍丈夫失蹤 台外交部回應了

2024-12-15 10:06
有網紅發現台灣好市多販售年菜組合，英文介紹寫Chinese New Year，寄信反映後，好市多將之改為Lunar New Year。(擷自Facebook@盤谷唯一勸世吵架王The Heart of BKK)

農曆新年Chinese改Lunar 台灣好市多：感謝各界寶貴意見

2024-12-15 11:16
南投有民眾不忍父親遭投資詐騙70萬元，決定反攻，成功跟詐團騙回父親遭詐的70萬元。(圖／AI生成)

詐騙你的詐騙…父遭詐70萬 兒獻計反攻騙回70萬

2024-12-17 11:42
資深藝人鮑正芳。記者林俊良／攝影

躲兵役？台資深女星兒子滯留大陸遭判刑

2024-12-11 15:46
李敖長女李文。(本報資料照片)

李敖女兒投訴蔡英文「陽明山豪宅」違建 蔡辦：家人短期租用

2024-12-15 19:16

超人氣

更多 >
冬季財運爆發 四生肖貴人相助「賺錢運飆」

冬季財運爆發 四生肖貴人相助「賺錢運飆」
降價代表快過期了？ 破解好市多肉類13項常見迷思

降價代表快過期了？ 破解好市多肉類13項常見迷思
省電空氣又好 家中改用熱泵一年可省1200美元

省電空氣又好 家中改用熱泵一年可省1200美元
愛兒殺全家 劉青雲「爸爸」難做人 無盡傷痛惹淚崩

愛兒殺全家 劉青雲「爸爸」難做人 無盡傷痛惹淚崩
雪梨雙屍命案新進展 傳台裔夫「積欠鉅額賭債」妻不知情

雪梨雙屍命案新進展 傳台裔夫「積欠鉅額賭債」妻不知情