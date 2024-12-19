喊「島嶼再天光」柯建銘喊話：台人別在關鍵時刻缺席

國民黨力拚今天立法院會三讀通過選罷法、憲訴法、財劃法3大案修法，民進黨立委昨晚突襲摸黑闖進立法院議場內占領主席台。(圖／取自王義川Threads)

台灣選罷法修正草案讓朝野針鋒相對，立法院周五院會將處理選罷法、憲訴法與財劃法，激烈攻防山雨欲來。民進黨 立委在台灣時間19日晚發動突襲，破窗闖入立法院議場占領主席台。民進黨團總召柯建銘喊話「島嶼再天光」，強調台灣人民不要在歷史關鍵時刻缺席，未來一個月是國家存亡關鍵時刻。

柯建銘盤點，藍白的如意算盤有三，首先是周二先行排隊守住立法院前門，待周五早上7時立法院開門搶占主席台；周二程序委員會排案，周五院會前三案為選罷法、憲法訴訟法、財劃法；在立法院長韓國瑜配合下不做任何發言，用極短時間強行通過以上三法。

柯建銘指出，民進黨團團不得不在19日晚9時以迅不掩耳，破窗進入議場後門進入立院，先行占領主席台，讓在前門的國民黨 不及反應，白排三天，「未來一個月，12月20日到1月21日立法院院休會前，是守護民主守護台灣最關鍵時刻。」

柯建銘強調，選罷法通過就是沒有罷免，大眾皆知，如此藍白與中國唱和下，未來三年可恣意妄為提出毀憲亂台的各種法案，徹底破壞台灣民主，憲政體制，讓DPP無法執政，國家必亡，惡質至極，台灣人民你不自救嗎？大家站出來吧！

憲法訴訟法部分，他評論，此修法徹底破壞憲政體制釋憲制度，讓大法官無法釋憲，以後藍白恣意訂定任何違憲法案，皆為合憲性，有如一把利刃，插在憲法心臟。

至於財劃法，柯建銘說，這是破壞財政紀律，從中央搶6612億給地方，搶錢不負義務，老人年金、健保、捷運、軌道建設等公共建設要負責嗎？如此必違憲，但國民黨憲法訴訟法通過後就都合憲，中央缺錢無法執政，所有社會福利、長照等皆無法做，生靈塗炭，台灣人民會接受嗎？

文末，他指出，全球大變局時刻，川普對中國加增關稅，中國經濟崩盤，台灣是民主的第一島鏈，台積電 居全球科技關鍵地位，中國最廉價的就是操控藍白，這是全球民主國家的危機。「島嶼再天光，台灣人民站出來，最後一個月，救台灣，救全球民主！」