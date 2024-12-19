台中全聯倉儲大火 市府開罰勒令停工

全聯所屬、位於台中市大肚區的「台灣善美的股份有限公司大肚生鮮處理廠」19日下午火警，現場濃煙密布，消防獲報動員人車前往灌救。中央社

台中市大肚區沙田路二段全聯倉儲今天大火釀9死7傷，台中市政府將依建築法、職業安全衛生法與空氣污染防制法勒令停工，要求限期改善並裁罰，後續依火場鑑定報告釐清究責。

中市府都市發展局告訴中央社記者，這項工程領有建造執照，起造人全聯實業股份有限公司，由互益營造股份有限公司承造，蘇榮林建築師事務所設計監造，為2棟地上4層地下1層建築工地，目前施工進度為主體建築及附屬建物，先前已依規申報屋頂板勘驗完成。

都發局表示，將依違反建築法「未有防範危險及預防火災之適當設備或措施」規定，先裁處新台幣1萬8000元到9萬元罰鍰，並將依工地火災標準作業程序（SOP）立即勒令停工及限期改善，確定安全無虞後，才能報都發局申請改善和復工 。

都發局說，這處工地2022年3月8日開工後，都依規定申報施工勘驗，另指定勘驗地下室頂板及三樓板，現場鋼筋、鋼骨組立及混凝土強度品質，經營造業專任工程人員、監造建築師查核，及都發局委派專業技師公會抽查，都尚符合規範。

此外，中市府勞工 局也已依職業安全衛生法勒令停工改善，待申請計畫核准後才能施工，並裁罰3萬元以上30萬元以下罰鍰，後續將依中市府消防局火場鑑定報告，釐清究責。

中市府環境保護局表示，火災衍生大量濃煙（明顯粒狀污染物）散布於空氣中，造成空氣品質惡化，將加重處分施工單位，最高可處500萬元罰鍰。