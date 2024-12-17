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雙城論壇成果 上海小貓熊有望交換台北黑腳企鵝

記者林佳彣／台北即時報導
雙城論壇‭簽署「台北市立動物園與上海動物園小貓熊物種交流及保育合作備忘錄」。(記者胡經周／攝影)
雙城論壇‭簽署「台北市立動物園與上海動物園小貓熊物種交流及保育合作備忘錄」。(記者胡經周／攝影)

今年雙城論壇圓滿落幕，兩市今也在台北市長蔣萬安見證下，簽署「台北市立動物園與上海動物園小貓熊物種交流及保育合作備忘錄」。台北動物園表示，上海動物園經盤點較需更新血緣的物種後，雙方預計會是上海小貓熊交換台灣黑腳企鵝，數量以對交換，亞成體優先。

台北立動物園黑腳企鵝現有14隻雄性、20隻雌性共34隻個體。動物園發言人曹先紹表示，台北動物園期盼小貓熊有新血緣加入，也詢問上海動物園是否有需要新血緣的物種，對方盤點後也了解台北動物園黑腳企鵝的數量夠多，因此提出此建議；雖然已簽署MOU，能否具體落實，仍然要滿足必要條件。

MOU重點一是促進長期科學及保育教育交流關係，保持交流平台管道暢通，共同研究野生動物保育合作管理方案；二為兩園透過物種交換，建立照養、繁殖與醫療技術合作等事宜，並發展長期科研合作關係，台北動物園黑腳企鵝交換上海動物園小貓熊，數量以1對換1對或2對換2對，且以亞成體為優先。  三是兩園就物種的育幼繁殖、疾病防治或醫療技術等相關飼養管理，按雙方需求，適時提供相關技術指導及支持、互訪交流。

動物園說，台北動物園小貓熊家族包含雄性7隻、雌性4隻共11隻個體，由於繁殖能力會因動物身體健康狀況與年齡而產生變化，研判目前仍具繁殖能力的個體應該還有3對左右。

園方提到，為確保園內小貓熊族群的健康，台北動物園近年持續與日本動物園界合作，去年成功與日本多摩動物園交換雄性個體，來自日本的小貓熊「未來」，即是新加入台北族群的新血緣，能為原本以福州大貓熊研究中心小貓熊家族為主體的繁殖群，增加新的遺傳多樣性。

動物園表示，雙城論壇簽署的小貓熊交流合作備忘錄，共有「動物交換」、「發展專業」與「人員交流」3個部分，兩市包含動物園等相關單位已積極溝通與準備，北市府在城市所轄範圍也全力支持、樂見其成。至於外界最期待的小貓熊赴台具體細節，北市府將循前例，持續進行相關文件與專業程序的核備，希望一切順利。

園方說，兩市動物園在小貓熊與黑腳企鵝的運送、檢疫、照養、繁殖上，都各自有成功的經驗。相信雙方動物園會依據動物族群管理專業，就個體的親緣關係、年齡、性別、健康狀況等資訊，討論出適合交換的個體，也會針對照養空間與技術，進行專業交流。

動物園也強調，相關計畫仍需遵循國際規範，並經過中央主管機關的審查程序，才能取得必要文件。

今年雙城論壇簽署MOU，上海小貓熊交換台北黑腳企鵝有譜。(圖／台北市立動物園提供...
今年雙城論壇簽署MOU，上海小貓熊交換台北黑腳企鵝有譜。(圖／台北市立動物園提供)
台北市立動物園已有來自日本的小貓熊「未來」。(圖／台北市立動物園提供)
台北市立動物園已有來自日本的小貓熊「未來」。(圖／台北市立動物園提供)

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