美智庫演說 吳釗燮：中國騷擾第一島鏈盼造成寒蟬效應

台國安會秘書長吳釗燮11日以視訊方式參與華府智庫哈德遜研究所研討會。圖／聯合報系資料照片

台國安會秘書長吳釗燮11日以視訊方式參與華府智庫哈德遜研究所研討會時表示，中國曲解聯合國 大會第2758號決議、頒布「海警三號令」，企圖為其濫用武力、騷擾第一島鏈上的鄰國提供法理藉口，希望造成寒蟬效應，以利其本身威權擴張。

哈德遜研究所（Hudson Institute）美東時間11日下午聯合「國際共和研究所」（IRI）、喬治梅森大學「國家安全研究所」（NSI）舉辦「遭制裁者之聲：聚焦中國的全球壓迫」（Sanctioned Voices: Spotlighting China’s Global Repression）研討會。

這場研討會由美國國務院前政策規畫處首席顧問余茂春 主持，邀請吳釗燮、IRI所長特維寧（Dan Twining）、國家民主基金會（NED）會長威爾森（Damon Wilson）以及香港、新疆的民主、人權運動領袖參與討論，與會成員的共同特色之一，是都曾被中國列入制裁清單。

國安會表示，吳釗燮致詞時指出，中共 自2021年以來制裁了多位台灣官員、民意代表、民間企業主及意見領袖，今年6月甚至發布所謂「懲治台獨頑固分子的22條意見」，允許中國法院未經審判即可恣意定罪，雖然中共所謂的法律、規範對台灣民眾毫無拘束力，卻也顯示了中共近年積極利用「法律戰」恫嚇台灣人民的惡意企圖。

吳釗燮也說，中國曲解聯合國大會第2758號決議、頒布所謂「海警三號令」，企圖為其濫用武力、騷擾第一島鏈上的鄰國提供法理藉口，是希望造成寒蟬效應，以利其本身威權擴張，理念相近國家應該團結一致，捍衛自由民主的生活方式。

吳釗燮表示，「中共制裁錯人了」，他多年來一直嚴謹捍衛台灣海峽兩岸的現狀，和北京指控的完全相反。但能與余茂春、特維寧等捍衛民主、自由的鬥士並列，他深感榮幸。

威爾森表示，中共除利用制裁來正當化其對於人權運動的打壓行動，並企圖操弄數以百萬計的民主運動者是受到「外國勢力干預」等不實輿論。

特維寧強調，台灣位處捍衛民主自由價值的前線，尤其相較於中共專制統治下的中國，台灣所享有的自由、繁榮更令全球人民嚮往。