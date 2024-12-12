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薄瓜瓜秀南園婚禮擁吻照 她獲讚「勇敢的台灣女孩」

記者賴錦宏/即時報導
薄瓜瓜在X上，刊出自己和新娘許惠瑜的婚宴開舞擁吻照片。（薄瓜瓜推特X截圖）
薄瓜瓜在X上，刊出自己和新娘許惠瑜的婚宴開舞擁吻照片。（薄瓜瓜推特X截圖）

前中共中央政治局委員薄熙來之子薄瓜瓜在社群帳號X（前推特）上，秀出他的兩張婚禮照片。一張是婚禮舞會中擁吻新娘許惠瑜的照片，另一張則是兩人身著中式新人禮服走過南園的長廊。並且寫了一句：「she saw past my red flags。」引來近千人按讚，許多網友誇讚台灣女孩勇敢，並且祝福他們百年好合、早生貴子。

推特上有網友稱，薄瓜瓜「she saw past my red flags。」翻譯成中文是：她看到我的危險訊號了！也可以是：她看到了我的紅旗。網友稱，勇敢的女孩，就算是火坑也敢往裡跳。

更多的網友是祝福薄瓜瓜與台灣女孩的婚姻。「郎才女貌，恭喜！」、「永結連理」、「新婚快樂」、「祝福你們」、「恭喜你成為台灣女婿」、「我必須說她很勇敢，同時祝福你們。」

還有網友，希望薄瓜瓜開YouTube帳號，為自己辯護，把許多事情說清楚講明白。「瓜哥開個油管唄」、「第一個月成為百萬博主，不成問題！」、「最好發一小段自己說話的影片，否則還是有人會說這個號是假帳號」、「開個YOUTUBE帳號，把當年到現在的事情說清楚，對你是最佳選擇！」、「瓜瓜要和粉絲多交流，愛看」。

也有網友警告：「自古以來，奪嫡失敗王公貝勒都沒有好下場，勸你低調，老老實實做個富翁」。

薄瓜瓜和新娘許惠瑜穿著中式新人禮服走過聯合報南園長廊。（薄瓜瓜推特X截圖）
薄瓜瓜和新娘許惠瑜穿著中式新人禮服走過聯合報南園長廊。（薄瓜瓜推特X截圖）

薄瓜瓜 推特 薄熙來

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