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涉外人士：藍營惡意扭曲外媒報導 恐影響台灣聲譽

中央社台北6日電
南韓3日深夜宣布戒嚴，民進黨立院黨團在Threads發文，暗示贊同。（取材自立委羅智強臉書)
南韓3日深夜宣布戒嚴，民進黨立院黨團在Threads發文，暗示贊同。（取材自立委羅智強臉書)

南韓日前宣布緊急戒嚴令，民進黨立法院黨團社群發文一度遭質疑「挺戒嚴」，隨後刪除。涉外人士今天說，有大量可疑帳號渲染「外媒報導民進黨政府支持戒嚴」，但經檢視，外媒報導都相對客觀，藍營惡意超譯、扭曲，恐影響台灣聲譽。

南韓總統尹錫悅3日晚間宣布實施緊急戒嚴令後，民進黨立法院黨團在社群平台發文，儘管隨後即刪文，仍引發國民黨團等批評「挺戒嚴」。

國民黨也透過記者會指出，多家外媒報導台灣執政黨挺戒嚴，丟臉丟到全世界。民進黨團則澄清，僅是轉發國際資訊，並與國內政壇狀況進行對照，絕無支持戒嚴，請在野黨適可而止，勿抹黑。

涉外人士今天表示，近日民進黨團小編失言風波，被在野及部分側翼在特定媒體及社群上刻意操作，有大量可疑帳號渲染「外媒報導民進黨政府支持戒嚴」、「賴清德應該公開道歉」，但將近期外媒報導翻譯、整理過後發現，外媒幾乎都是持平報導，且多家外媒甚至提到當年台灣在國民黨執政時，曾經歷過長達38年的戒嚴威權統治。

涉外人士指出，南韓「首爾日報」、「每日經濟」根本沒有批評台灣政府內容，反而描述台灣國會情況與南韓國會類似，以及執政黨推動的年金改革等政策，屢遭在野黨阻撓。

涉外人士說，像是首爾日報就指，民進黨團刪除該貼文並採取行動予以消除，還強調「不支持南韓戒嚴」；每日經濟則說，「（民進黨團）該貼文發布20分鐘後就被刪除，取而代之的是批評戒嚴令的聲明」。

涉外人士指出，這兩家南韓主要媒體均提到台灣在1949年到1987年故總統蔣介石、蔣經國的國民黨獨裁時代，經歷38年戒嚴，創下最長持續時間的世界紀錄，首爾日報甚至直接點出台灣「白色恐怖」時期屠殺平民的慘痛歷史。

此外，涉外人士說，日本現有歷史最悠久報紙「每日新聞」，報導描述南韓3日晚間宣布戒嚴令，台灣民進黨立院黨團在社群網路發文引起軒然大波，但同篇報導也點名，國民黨政府在38年戒嚴期間，台灣的言論和新聞自由受到嚴格限制，被認為持不同政見者則被監禁和處決。

涉外人士指出，目前看來，外國媒體報導內容都相對客觀，均認為民進黨團的貼文重點是放在台灣與南韓國會現況比較，也報導了由於內容有爭議，因此民進黨立法院黨團即刻刪除；而每日新聞內文雖提及戒嚴令，但那是引述國民黨的批評，而非新聞媒體所作的評論。

涉外人士強調，部分在野黨與特定媒體不應超譯扭曲外媒報導，惡意將此事擴大扭曲，否則恐影響台灣聲譽。

戒嚴 民進黨 南韓

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