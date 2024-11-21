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台國安人士：中國令駐加使館、警僑站 滋擾蔡英文行程

中央社台北21日電
台灣前總統蔡英文（右2）20日晚間從桃園國際機場啟程赴加拿大，應「哈利法克斯國際安全論壇」邀請，將參與2024HISF年會並發表專題演說；蔡英文登機前向媒體揮手致意，並未發表談話。中央社
台灣前總統蔡英文（右2）20日晚間從桃園國際機場啟程赴加拿大，應「哈利法克斯國際安全論壇」邀請，將參與2024HISF年會並發表專題演說；蔡英文登機前向媒體揮手致意，並未發表談話。中央社

台灣前總統蔡英文受邀前往加拿大出席「哈利法克斯國際安全論壇」，台灣國安人士今天表示，根據來自台加雙方安全單位的掌握，北京正透過駐加拿大使領館、警僑服務站等系統，召集當地中國僑民、幫派份子及部分留學生，在蔡英文的相關活動地點進行陳抗滋擾。

前總統蔡英文應「哈利法克斯國際安全論壇」（Halifax International Security Forum, HISF）邀請，參與2024HISF年會並發表專題演說，20日自桃機啟程赴加拿大多倫多，再轉至加國東岸的哈利法克斯市。

國安人士透露，據了解，北京官方在日前訓令駐加國大使館，要求在蔡英文行程期間，動員相關陳抗騷擾，相關活動的組織安排，除了外交系統由中國駐加拿大大使王鏑指示中國駐多倫多總領事羅偉東等，包括周邊地區「華助中心」（海外華僑華人互助中心）、僑社、留學生社群都被要求參與。

國安人士說，為求相關動員順利，高度爭議的海外警察站（中國稱「警僑服務站」）也由專責公安督導，確保相關人員的動員到位，相關的陳抗活動將包括機場、活動會場、下榻處所等。

國安人士指出，由於近期中國海外警察站多有涉及監控、騷擾海外中國僑民情形，導致加國當地僑情並不穩定，中國大使館系統將提供每人250至280元加拿大幣（約180至200美元）不等（視僑居地點）的津貼。

此外，同時也指示具網路專業背景僑民、學生，在各網路平台發布「反對蔡英文竄訪加拿大」、「反對台獨分裂中國」、「台灣是中國一部分」、「必須武統台灣」等社群貼文。

國安人士表示，由於這些滋擾動作惡意明顯，加上中國海外警察站可能動員的人士組成複雜，具有一定風險，因此安全單位對相關可能的安全威脅除均有完整掌握，也將進行相應部署。

加拿大 蔡英文 哈利

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