台環境部長：COP 29啟動三大能源倡議 籲全球支持

第29屆氣候峰會延續去年的倡議，支持「轉型脫離」化石燃料，但國際能源統計報告指出，雖然化石燃料去年在全球能源占比降低，總量卻創下新高，圖為抗議化石燃料的團體在峰會現場表達意見。（特派記者余承翰／亞塞拜然攝影）

聯合國 氣候變化綱要公約第29次締約方大會（COP29）議程邁入第7天，環境部開設戰情中心持續掌握最新進展。台環境部長彭啓明表示，COP29日前啟動三大能源倡議，包含全球儲能承諾、電網綠色能源承諾以及氫能宣言，呼籲締約方和非締約方共同支持。

因應COP 29的會議，以及其內容作為台淨零是否被影響的重要參考，環境部日前設立「COP戰情室」彙整本次大會的資料，雖本次主辦國亞塞拜然統計約4萬人參加，相較去年9萬人參與規模較小，台今年仍比照往年以非政府組織（NGO）觀察員參加，本次台前往會場的各方代表超過80人。

環境部長彭啓明在臉書 上表示，這次COP29自己因轉換身分後無法參加，也謝謝國際友人仍伸出雙手不吝給予許多訊息與合作，同時環境部也主動成立戰情中心蒐集訊息，也同步給各界知道，不需要再引用外電也可以有自己的觀點。

彭啓明指出，COP 29戰情中心主要工作之一為掌握會議期間相關議題進展與即時資訊，COP 29主席Mukhtar Babayev昨天召開高層圓桌會議，正式啟動三大能源倡議，並呼籲締約方和非締約方共同支持。首先承諾到2030年在全球部署1500GW能源儲存系統，為2022年的6倍以上，並且至2030年新增或翻新2500萬公里電網。

其次為推動綠色能源區域與廊道，將綠色能源產生地域與需求區域相連接，透過發展更大尺度區域和跨區域互聯網，以實現成本效益和安全長距離電力傳輸；最後則是擴大以再生能源、清潔、零排放和低碳產生氫能，逐步替代目前使用無搭配減碳 措施的化石燃料。