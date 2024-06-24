日本蛋遭爆少報600萬顆 農業部：黃國昌算錯了

民眾黨立法院黨團總召黃國昌（右）與立委張啟楷（左）上午舉行「不斷說謊遮掩的農業部 短差的600萬顆雞蛋」記者會。農業部表示是黃國昌等人算錯了。（記者林伯東／攝影）

台灣農業部 去年3月因應缺蛋啟動短期進口專案，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天爆料，專案啟動前幾個月才成立的資本額50萬一人公司「超思」竟可拿下標案，甚至早在2022年就已接到進口日本雞蛋 的訂單，且農業部的前後說詞更出現相差500至600萬顆蛋。農業部指出，兩份資料採用的箱數規格不同，總重量皆是1843.2公噸、總顆數皆為3081萬顆，是黃國昌「算錯」了。

針對農業部資料短差600萬顆蛋的質疑，農業部表示，提供給黃國昌的資料和行政調查報告2022年中央畜產會採購日本的雞蛋重量和顆數皆一致，行政調查報告中因為有美日澳3國來源的雞蛋，是用台灣箱數規格每箱12公斤換算，因此日本雞蛋共15萬箱，總重量為1843.2公噸、總顆數皆是3081萬顆。

而6月30日提供給的資料是應黃國昌索資提供自日本進口雞蛋數量，因此提供的箱數是日本箱數規格，每箱10公斤，總重量也是1843.2公噸，總顆數為3081萬顆，重點在於總重量是一致的，資料也有說明各國容器容量不一，並無短差600萬顆。

影片來源：聯合新聞網

另針對超思是為當時專案進口雞蛋才匆匆成立的公司，農業部表示，農業部絕對不會為了專案進口雞蛋涉入民間公司設立之情事，然而農業部在行政調查過程中，發現需進一步釐清亮采與超思之間的商業關係，現已移請檢調調查。

此外，黃國昌指出中央畜產會從日本進口雞蛋沒有簽訂合約，農業部澄清，農業部在3月25日提供的資料已清楚說明，中央畜產會以自有資金向貿易商採購雞蛋有買斷購入和簽訂合約執行不同方式，亮采是簽訂進口貿易合約，超思則是用貨到付款買斷的方式，貨到付款是畜產會循往例採購的模式，以因應緊急且短期的採購需求，後續因應國際缺蛋潮，為穩定排程供蛋而有簽訂貿易合約的方式。

農業部指出，依據中央畜產會提供的資料，2022年8月份取得日本進口雞蛋輸入許可為亮采，中央畜產會取得雞蛋後，9月亮采請畜產會付款給超思，畜產會檢視兩者委任關係後，因此畜產會在9月才付款給超思，有發票作為依據。而針對黃國昌索取2022年中央畜產會採購雞蛋的合約，此合約為中央畜產會與亮采簽署，亮采公司基於營業秘密不予提供，農業部基於公益與尊重委員之索資，已於今年5月30日向畜產會索取並提供給黃國昌。

農業部指出，農業部從未補助個別公司購買雞蛋，而是待中央畜產會將進口蛋以產地價格釋出後，補助進口購買價格與產地價格的價差和倉儲運費等費用，以避免影響國內蛋價，2022年中央畜產會以自有資金從美日澳進口雞蛋總採購金額為2.59億元(新台幣，下同)，其中農業部補助價差約8902萬元，另加上倉儲運費費用等共約補助9742.6萬元。