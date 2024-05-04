美國學運相比五四運動 洪秀柱嘆：不如當年北洋政府

國民黨前主席洪秀柱今天表示，恰逢五四，看到美國各大學生為巴勒斯坦抗議以色列的行為，被美國警方逮捕，突然有一種時空混亂的感覺，感嘆美國不如當年北洋政府。圖／聯合報系資料照片

加薩 戰爭近日引爆美國大學生抗議浪潮，部分升級成為暴力衝突，得出動警力壓制。國民黨前主席洪秀柱今天表示，恰逢五四，看到美國各大學生為巴勒斯坦 抗議以色列 的行為，被美國警方逮捕，突然有一種時空混亂的感覺，感嘆美國不如當年北洋政府。

洪秀柱表示，今天是5月4日「五四運動」，相信很多年輕人已經不知道什麼是五四運動了，該運動可說是中華民族真正成型的開端，對後續國家發展影響深遠。

洪秀柱指出，五四運動具體時間與事件，是1919年5月4日，當時北京全市各大學聯合罷課的學生運動，目的是要求不能接受第一次世界大戰後，日本無理要求佔領青島與山東的「廿一條和約」。

洪秀柱提到，當時參與學運的羅家倫起草的「北京全體學界通告」，當中幾句話如下，「中國的土地可以征服而不可以斷送！中國的人民可以殺戮而不可以低頭！」

「這就是當時青年學子的氣魄！」洪秀柱說，當時北洋政府也和現在美國政府一樣，到處逮捕抗議的學生。最後，1919年6月28日簽約日，代表團拒絕在「凡爾賽和約」上簽字，最終於1922年2月6日，9國簽訂「關於中國事件應適用各原則及政策之條約」，聲明尊重中國之主權與獨立，及領土與行政之完整。

洪秀柱感嘆，今天看到美國各大學，學生為了巴勒斯坦抗議以色列的行為，被美國警方逮捕，突然有一種時空混亂的感覺。她呼籲，恰逢五四，請兩岸中國人自己要警醒，不要崇洋媚外忘了自己的民族大義，要相信中華民族百年來走的辛苦，但自立自強是正確的路。