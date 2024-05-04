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台人在美受表彰獲准掛中華民國旗 外交部：自己去買

記者王千豪／台北即時報導
國民黨立委廖偉翔。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委廖偉翔。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委廖偉翔今天爆料，一名在美國工作的台灣人因在器官移植的醫學技術上取得突破，其就職公司為了表彰貢獻，允許公司門口旗桿可懸掛中華民國國旗，但外交部竟要該民眾「自己去買」，他要求外交部下周一即刻調查。

廖偉翔表示，身為衛環委員會的立委，他深知能夠在美國取得FDA相當不易。他在PTT上注意到，有網友發文提到，其在美國的異種移植公司在器官移植的醫學技術上取得突破，而該公司為了表彰貢獻，允許公司門口旗桿可懸掛中華民國國旗，然而當網友寫信向外交部陳情，希望能夠獲得一面國旗時，外交部竟要網友自己去買。

廖偉翔說，國人在國際間努力，讓我國得以被世界看見，自己買的國旗跟國家授予的國旗，意義有根本上的不同，是國家授予榮譽、以國人為榮的象徵，難道外交部搞不清楚嗎？

廖偉翔批評，在我國更需要國際舞台的此時此刻，全民外交是必然的，外交部更不可放棄任何一個讓中華民國國旗於國際間飄揚的機會，應該先行調查該陳情人是否確實具有貢獻才回復陳情人，而不是什麼狀況都沒掌握就叫陳情人自己去買國旗，這簡直是徹頭徹尾的失職。

廖偉翔指出，他特別行文請外交部於下周一即刻調查，該司是否於醫學上有重要貢獻，並成功為中華民國取得國際能見度及精進中華民國於國際間之形象，倘若網路輿情所訴內容屬實，應即刻授予國旗並電覆陳情人。

中華民國 國民黨 FDA

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