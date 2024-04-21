國民黨智庫大裁員 陳學聖揭最大困境：撐了好幾年已快要坐吃山空

國政基金會教文組召集人、前立委陳學聖。(圖／國家政策研究基金會提供)

傳國民黨 智庫「國政基金會」因財源不足，將精簡三分之二的人力。教文組召集人、前立委陳學聖昨證實此事，表示將分兩階段精簡人力，非一次性裁三分之二，且將以委託案件方式，維持研究量能。他透露，因智庫被認定為國民黨附隨組織，導致無法接政府案子，企業界亦不敢捐款。

國民黨智庫將進行人力精簡，有國民黨智庫內部人員收到的公文，表示將於6月1日起停止聘用，5月31日前辦理離職手續，協助妥善交接經辦業務。

陳學聖表示，智庫必須轉型，因入不敷出，一年支出開銷超過5000萬（台幣，下同，約155萬美元），人事費占75%，最大的困境是因智庫被認定為是國民黨附隨組織，無法去接公部門的案子，不論是地方政府或是中央政府。國民黨雖有15個執政縣市，但智庫也無法接案，即便跟企業界募款，企業界也不想被查水表，對國民黨主席朱立倫而言太辛苦，募款太累，撐了好幾年，已經快要坐吃山空，只能說智庫要裁員 是不得已的選擇。

陳學聖澄清，裁員分兩階段，第一階段是6月1日，裁30%，第二階段是到年底時總計會裁三分之二人力。從今年6月到12月，智庫會繼續努力，看能否找到什麼合作模式、財源等，但如果實在不行，智庫會裁到剩三分之一的人，智庫屆時會轉型，不像過去培養自己的研究員，而是變成用委辦案子的方式，請別人做研究，省掉人事費用。若以1年開銷5000萬計算，人事費占7成、約3500萬，3500萬從中省掉三分之二的人事費，人事負擔沒那麼重，研究變成委外，能維持一定的研究能量，但不用扛人事包袱。

關於被裁掉的智庫人員是否可能用委辦的方式，讓其繼續跟智庫合作。陳學聖表示，要看個人意願，因其薪水坦白講並不低，比照大專院校教職薪水，委辦案子的費用少很多，但不限定只能接智庫案子，也可想辦法接外面的案子。智庫召集人有想辦法協助轉業，看能否轉進其他單位。