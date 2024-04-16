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黃曙光：請辭是身心俱疲 籲勿再打擊軍人名譽士氣

中央社台北16日電
台國安會諮委、潛艦國造專案召集人黃曙光。(記者劉學聖／攝影)
台國安會諮委、潛艦國造專案召集人黃曙光。(記者劉學聖／攝影)

台國安會諮委、潛艦國造專案召集人黃曙光已向台總統蔡英文請辭。黃曙光今天發布聲明指出，請辭是身心俱疲，與他人無關，更無關任何政治因素。

他呼籲，有心人不要再有惡意的攻擊敗壞社會風氣，不要再打擊軍人的名譽與士氣，否則國家的未來堪憂。

台船及海軍全力推動潛艦國造，首艘國造原型潛艦海鯤軍艦正執行泊港測試（HAT）最後測試項目。知情人士指出，黃曙光近日已向蔡英文請辭，潛艦國造業務將回歸海軍及國防部。對於有特定名嘴稱透過潛艦國造收取不正當利益，黃曙光已正式提告。

黃曙光晚間發布聲明表示，完全是他個人在大選期間，基於國家安全的思考，不要再有政治爭議，傷害國防戰力的提升，不負責任的言論自由，分化傷害民眾的感情，他決定自己應該辭去工作。

黃曙光提到，潛艦國造案是歷任總統政策，全案均依法依約執行，近7年、8年的時間，他承受了不實指控與嚴重毀謗及攻訐，意圖混淆民眾認知，更無法忍受有心人士，攻擊破壞國防戰力的提升，打擊詆譭軍人名譽與士氣。

黃曙光指出，這些政治算計竟然將個人利益置於國家利益之上，敗壞社會風氣影響深遠，他個人不能苟同，因此才正式提出告訴，以正視聽。

黃曙光強調，請辭是他個人身心俱疲，完全與他人無關，更無關任何政治因素，未來將會以民間人士，協助台船與海軍造艦提供各項諮詢參考。

黃曙光也呼籲，有心的名嘴、特定學者及政治人物，要以國家為念，不要再運用媒體作不實報導，不要再分化製造民眾與政府的對立，不要再有惡意的攻擊敗壞社會風氣，不要再打擊軍人名譽與士氣，否則國家未來堪憂。

蔡英文 國防部

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