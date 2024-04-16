台灣準內閣太「男」 婦團籲賴清德兌現內閣女性1/3承諾

台灣準行政院長卓榮泰今公布第三波內閣人事名單，秘書長龔明鑫（左起）、 經濟部長郭智輝、數位發展部部長黄彥男、院長卓榮泰、國發會主委劉鏡清、國科會主委吳誠文、金管會主委彭金隆、工程會主委陳金德一同合影。（記者林俊良／攝影）

台灣準總統賴清德 將於520上任，近日陸續公布新內閣人事。婦女新知基金會今發聲明指出，今早公布的第三波內閣成員一字排開，全數為男性，此情此景令人印象深刻，就目前新閣員性別比，再加上過去八年表現，不免讓人懷疑民進黨 執政團隊「是不是在用行動證明，自己已經與台灣社會的多元性絕緣？」呼籲準總統兌現競選時內閣女性達三分之一的政見承諾。

截至目前，正式公布的內閣成員男性13名、女性2名，女性閣員佔比僅13.3%，預計還有兩波名單待出爐。婦女新知聲明指出，以目前為止內閣成員的性別比例，加上過去八年民進黨執政經驗，令人高度懷疑，民進黨執政下的掌權團隊，是不是在用行動證明，自己已經與台灣社會的多元性絕緣？若最後內閣成員背景仍然如此單一，到底有何創新之處？

婦女新知表示，執政黨對內對外號稱台灣是一個民主、多元的國家，照理說不論來自什麼樣的身分背景，都可以找到具備各種能力與條件的從政人才，執政黨自己的執政團隊，卻一直這麼「男」，要如何讓人相信，新政府能夠捍衛台灣的平等、自由與民主價值？

婦女新知也提醒，請準閣揆卓榮泰記得要兌現，總統當選人賴清德去年9月27日在台灣女董事協會論壇上提出「以內閣女性三分之一以上作為目標」的政見承諾，希望準閣揆接下來公布的兩波內閣成員名單，可以讓新政府的內閣團隊，更接近台灣社會的多元樣貌。