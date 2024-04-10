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蔡英文沒來天王星大樓 受災戶：失望、待個幾分鐘也好

記者林佳彣／花蓮即時報導
0403大地震重創花蓮，天王星大樓嚴重傾斜，持續拆除中，期間路過民眾、國外遊客會停留關心。(記者林佳彣／攝影)
0403大地震重創花蓮，天王星大樓嚴重傾斜，持續拆除中，期間路過民眾、國外遊客會停留關心。(記者林佳彣／攝影)

0403大地震重創花蓮，9層樓高、住有75戶的天王星大樓嚴重傾斜，持續拆除中，期間路過民眾、國外遊客會停留關心。蔡英文總統10日首度勘災花蓮，兩個公開行程至新秀消防分隊和台水後，傳出要到天王星大樓，有受災戶聽聞趕往卻等到不來消息，顯得失望。天王星大樓管委會主委王貞云說，希望中央可以多給重建基金幫助受災戶。

10日下午3點多，傳出蔡總統臨時要來天王星大樓看看，警方也派員多人到場待命，不少天王星大樓受災戶在聯合里辦公室聽聞或從其他管道得知後，急忙趕到現場要見總統。

到場不久後，受災戶左等右盼，只等到蔡總統確定不來的消息。有人顯得失望，地震過後，國內外各大媒體都到天王星大樓報導，新聞幾乎天天都有，既然蔡總統人都來花蓮了，來天王星大樓待個幾分鐘、見個面也好，但她沒有來。

也有受災戶說，天王星大樓現在成了一個「景點」，大家都還特地來看，蔡總統大老遠來花蓮，當然希望蔡總統來看看他們，看可不可以多給一些資源幫助家園重建，結果聽到她不來，有點失落，這樣就少了一個訴求管道。

強震過後第8天，蔡總統10日下午搭專機赴花蓮，第一站到設在新秀消防分隊的前進指揮所，關切救災進度，也慰勉救災人員，接著再到台水視察救災搶救復水工作。

蔡總統強調，未來災區重建工作，中央也會和地方通力合作，只要地方有需求，一定全力協助，以最短的時間，讓鄉親早日恢復正常生活。這次地震造成花蓮許多災損，會全力支持花蓮鄉親，協助他們把對生活的衝擊降到最低，同時讓花蓮產業可以復興。

蔡總統昨天首度勘災花蓮，兩個公開行程至新秀消防分隊和台水後，傳出要到天王星大樓，...
蔡總統昨天首度勘災花蓮，兩個公開行程至新秀消防分隊和台水後，傳出要到天王星大樓，警方也派員多人到場待命。(記者林佳彣／攝影)
蔡英文總統昨天到花蓮新秀消防分隊的前進指揮所，致贈加菜金給搜救指揮官、內政部消防...
蔡英文總統昨天到花蓮新秀消防分隊的前進指揮所，致贈加菜金給搜救指揮官、內政部消防署特搜隊長陳義豐（右）等人，慰勉救災人員辛勞。(記者王燕華／攝影)
花蓮市9層樓高的天王星大樓、住有75戶居民，4月3日因強震嚴重傾斜，持續拆除中。...
花蓮市9層樓高的天王星大樓、住有75戶居民，4月3日因強震嚴重傾斜，持續拆除中。(記者林佳彣／攝影)

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