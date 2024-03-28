「霸道總裁」命員工輪姦女子、縫衣針刺婊子 2度延長羈押

黃男命員工持鎮暴槍、空氣槍朝女子雙腿射擊，造成她傷痕累累。（本報系資料照片）

台中黃姓男子臉書 自稱「霸道總裁」和楊姓妻子經營傳播公司逼失學女子性交易，夫妻苛扣女子工資還命田姓、陳姓員工圍毆、輪番性侵，甚至拿針火烤，沾辣椒醬、鹽巴在她腳上刺「婊子」；檢方去年11月依強制性交等罪起訴7人，法院以黃及2名員工涉重罪有串證之虞，2度裁定延長羈押。

台中地院查，黃男嫌疑重大，且和其餘嫌疑人、被害人說詞不符，有串證之虞，且他所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑，同時有重罪伴隨逃亡可能。

另外田男、陳男同樣涉犯5年以上重罪，本案雖已詰問證人完畢，但仍難保其不會和其他人串證可能；法院指出，黃、田及陳自2023年11月2日收押，至今仍認為有羈押必要，今年2月羈押期滿，首度延長羈押後，這次再裁定3人自4月2日起，繼續延長羈押2月。

台中地檢起訴指出，黃男（35歲）綽號「龍哥」在臉書自稱「霸道總裁」，和妻子楊女（39歲）經營「最潮娛樂公司」並從事酒店小姐傳播、建築工地。黃2022年11月上網認識當時在教養院收容的女子，以介紹工作為由引誘她逃離機構，並安排她坐檯陪酒、工地粗工及性交易。

2023年1月黃男、楊女以女子和員工搞曖昧違反公司規定，持鎮暴槍朝她大腿開槍、逼簽30萬元本票，並安排她去梧棲工地，每天苛扣到只剩1、200元工資，連晚上去坐檯陪酒、性交易薪資也全拿走，女子只要反抗就會遭黃、楊及5名員工痛毆，或持鎮暴槍、鋼珠槍及空氣槍圍攻掃射。

同年2月，眾人又以女子性交易拿到1萬5000元薪資想逃為由，杜姓員工持炒菜鍋猛毆她頭，楊女還帶著李姓、羅姓小妹，將針火烤後沾辣椒醬、米酒及鹽巴，在她大腿、小腿及腳背刺入「婊子」、「鬼」等字。

另外，黃還以女子欠債為由，佯稱被性侵1次可抵債5000元，女子明確拒絕仍慘遭田姓、陳姓員工及1名少年輪流性侵，眾人不顧她哭泣還拿手機錄影。

檢方去年7月20日指揮調查局、警方兵分4路搜索，將黃男及陳姓、田姓員工聲押獲准，同年11月依違反人口販運防制法、加重強制性交、意圖營利強迫使人為性交等罪嫌起訴一共7人，建請法院對量量處最嚴厲之刑。