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平常混宮廟...國三生割喉案 「乾妹」涉教唆成共犯

記者蔣永佑／新北電
國三生割喉命案的未成年郭姓「乾哥」與涉嫌教唆的林姓「乾妹」，同樣遭移送檢方偵辦。圖為校園內的追思小站。（記者劉懿萱／攝影）
國三生割喉命案的未成年郭姓「乾哥」與涉嫌教唆的林姓「乾妹」，同樣遭移送檢方偵辦。圖為校園內的追思小站。（記者劉懿萱／攝影）

歷經近四個月的調查，台灣新北地方法院少年法庭日前宣示，將犯下國三生割喉命案的未成年郭姓「乾哥」移送檢方偵辦，至於同夥涉嫌教唆的林姓「乾妹」，也由法官認為為割喉案共犯，與乾哥同樣移送檢方偵辦。

這起校園割喉案的兩位涉案少年，分別由少年法庭兩位法官採一人一案的方式，交由少年調查官進行調查，因此也由負責的法官個別做出宣示。

林姓少女案發後，一度僅被少年法庭裁定責付家長，未如行凶的郭姓少年被收容，讓民眾相當憤慨。經警方補強證據，發現林女手機雖遭查扣，但返家後藉由另一支手機，使用通訊軟體聯繫案發當天在場同學，疑有串供行為，終於成功說服法官核發同行書，緊急保全相關證據。最後少年法庭依林女在調查期間再涉偏差行為，疑串證且嫌疑重大，家庭管教功能不彰，責付顯不適當而裁定收容。

雖然林姓少女不像揮刀行凶的郭姓少年般前科累累，但她平日也跟著這位乾哥混跡宮廟，對外自稱與幫派分子熟識，兩人都是校園內的頭痛人物。去年2月，郭、林兩人曾夥同五名學生對一名女國中生丟雞蛋霸凌，並拍下女同學下跪磕頭的影片上網炫耀，同遭查辦。

案發後，全國群情激憤，有網友肉搜出林女，不料當時被責付在外的林女，竟疑似透過個人Instagram限時動態中回嗆「叫全部認識的哥哥陪我出席」，囂張態度令人傻眼。今年2月底，更有人在PTT上爆料，林女家中疑似正在脫產，目前父母名下只剩兩台不值錢的中古車，以規避日後對死者家屬可能的賠償。

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