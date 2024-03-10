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AIT音樂會慶45周年 孫曉雅：合作與友誼是美台最佳註解

記者陳熙文／台北即時報導
美國在台協會3月10日在台北舉辦「AIT@45音樂交流『安可』」音樂會，AIT處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）出席參加，並在現場致詞。圖／AIT提供
美國在台協會3月10日在台北舉辦「AIT@45音樂交流『安可』」音樂會，AIT處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）出席參加，並在現場致詞。圖／AIT提供

「台灣關係法」今年立法45周年，也是美國在台協會（AIT）45歲生日，AIT今舉辦慶祝音樂會。AIT處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）表示，美台人民之夥伴關係間堅若磐石，感謝音樂家投入精湛技藝，他們身為文化特使的重要角色，體現出合作與友誼的精神，正是美台關係的最佳註解。

美國在台協會今舉辦「AIT@45音樂交流『安可』」音樂會，AIT處長孫曉雅、外交部北美司長王良玉等，及多國駐台代表皆與會出席。演出音樂家皆參與過美國國務院與 AIT推動的文化交流計畫，包括「青年領袖交流計畫」、「OneBeat 一拍國際音樂家駐村計畫」、「全球領袖人才參訪計畫」和「中央舞台」等。

孫曉雅於致詞時表示，回顧過往45年，美台人民之間堅若磐石的夥伴關係，讓我們再次體認，文化交流對於打造人民與人民之間的橋樑，有著多麼深遠的影響。

她表示，她要向這些才華洋溢的音樂家，表達最誠摯的感謝，音樂家們用心投入所展現的精湛技藝，以及他們身為文化特使的重要角色，體現出合作與友誼的精神，這種精神正是美台關係的最佳註解。

她也指出，要理解人性，最迷人最有力的方式便是透過文化。進入劇場、透過看電影、聽流行音樂，你就知道人們為何開心、渴望什麼改變、甚至是為何憤怒，因為一切都在文化裡。尤其在人們能夠自由公開回應社會議題、而不必擔心遭受迫害的民主社會當中，更是如此。

AIT 孫曉雅 國務院

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