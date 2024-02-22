赴立院食安報告 陳建仁重申驗出西布特羅屬單一檢體事件

行政院院長陳建仁。(本報資料照片)

針對近期台中市政府抽驗台糖公司國產「梅花肉片」檢出西布特羅（Cimbuterol）事件，行政院長陳建仁今天(23日)赴立法院進行食安報告，報告中重申，驗出西布特羅屬單一檢體事件，國內豬肉供應鏈 尚無風險，4家進口西布特羅的業者也說明產品用途作為實驗室標準品。衛福部已會同保七總隊食安警察調查，釐清西布特羅除進入實驗室供分析檢驗使用外，是否有移作他用或可能汙染畜牧場。

陳建仁表示，相關產品由台糖公司提供豬隻，委由信功公司屠宰、分切及包裝，產品全數交回台糖公司銷售。該批產品共生產2730包，共計819公斤，事發後隨即依食安法第41條責令台糖公司立即下架回收該批產品。

陳建仁表示，政府接著立即啟動溯源檢驗及樣品調查，並採集豬隻血清、毛髮、飼料樣品、同批肉品及其他送驗肉品，截至2月21日，農業部 已陸續檢驗上市前樣品793件，及衛福部檢驗上市後樣品92件，除台中市驗出單一盒檢體含西布特羅，共計檢驗885件樣品，皆未檢出。

此外，陳建仁表示，台糖公司亦自行送檢同批肉品計36件(6件送請3家TAF認證民間實驗室檢驗，30件函請台南市政府衛生局抽檢)，結果均未檢出乙型受體素，初步排除國內豬肉供應鏈受乙型受體素汙染風險。

陳建仁表示，本案研判屬於單一檢體問題而非系統性事件，為了讓民眾安心，政府以嚴謹的態度審慎應處，已責請衛福部與農業部邀集相關專家學者進行行政調查，由農業部調查養殖階段與屠宰階段，衛福部調查販售階段與檢驗階段，盤點各階段操作可能的汙染風險。

陳建仁今表示，就此單一實驗室檢體事件，衛福部已會同保七總隊食安警察調查，釐清西布特羅除進入實驗室供分析檢驗使用外，是否有移作他用、或可能汙染畜牧場。

有關西布特羅流向查核，陳建仁表示，財政部 提供111年至113年2月6日西布特羅進口業者共計4家，衛福部於113年2月7日接獲財政部提供業者之名單後，即前往查核，4家業者已說明產品用途作為實驗室標準品，銷售下游為12家地方政府衛生局及12家民間檢驗機構。

陳建仁強調，食品安全及國人健康是政府首要考量，政府會落實動物用藥監測之把關，加強上市前豬隻乙型受體素監測。此外，針對後市場豬肉產品之乙型受體素抽驗，也將從每年2千件提升至4千件，確保市售豬肉符合安全標準。