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孩子為何全年無休？台國小兄妹日睡6小時 虎媽身分曝光

記者洪子凱、聯合新聞網／即時報導
示意圖。（Ingimage）
示意圖。（Ingimage）

北市某補習班日前分享班內學生優秀表現，但文中提及學生每天都是清晨5點50分起床，晚上11點30才休息，每天僅睡6小時，貼文引發網友湧入留言，更有人直言「這恐怖片吧」，目前該補習版也限制留言者身分，但目前已遭大量轉載超過5000多次分享。如今更有網友翻出，這位小兄妹的母親是新聞主播，2022年10月還曾在補習班分享，兩個孩子學習心路歷程。

小兄妹的主播母親當時就透露，兩個孩子一開始接受國英數填鴨式的補習班，哥哥填得了鴨，但是妹妹則是成績慘不忍睹，她也花了很多時間陪讀，最後卻是陪到心力交瘁，所以才會來到該補習班，而兩個孩子星期一到星期五每天放學3小時的密集課，寒暑假無休，為的是和美國課綱完全同步，暑假還要和美國私小一起考IOWA test，測驗自己在全美國私校學生的排行。

主播也提到每日晚上7點半到家後，孩子會有約3小時練琴，接下來就是寫學校作業，平日是五樣，周末是十樣，所以才會讓孩子一大早5點45分起床，就是為了要在7點20分上學前寫完。更分享在這過程中陪著孩子做著補習班各種教材，就是為了讓孩子培養專心、努力與恆心。更提到因為自己本身是在媒體工作「習慣高壓、習慣極盡利用每分每秒，加上又有助人健康減肥的副業，我很習慣安排自己和小孩的時間。」

補習班「以馬內利美語」分享班內一對兄妹表現傑出，不論是英語、音樂能力表現都相當傑出，更公布兄妹兩人行程每天都是清晨5點50分起床開始一日行程，晚上11點30才結束休息，每天除了學校正常課程外，甚至還有家教、練習，就連吃飯、學校作業都只能在車上完成。該補習班表示，或許有些人會覺得孩子這樣很苦，但家長表示兄妹兩人樂在其中。

不過貼文一出網友不買帳，留言表示「這文不要刪留著通報兒虐」、「這恐怖片吧」、「我就問媽媽自己當小孩的時候有這麼認真嗎」、「孩子這一切都是為了媽媽的面子啊」、「看到大家的留言我就放心」、「5點多起床到晚上11:30才完成學習真的不該推廣」，貼文僅一天就超過3千多則留言、5千多則分享。

甚至還有醫生在下方留言表示，根據兒童發展和健康專家的建議，睡眠時間不足恐造成學習和記憶困難、情緒和行為問題、免疫系統功能下降更容易生病、增加肥胖的風險、對未來心血管問題的風險增加，提醒家長減少某些非必要的學習或練習時間。

不過主播古彩彥則發文力挺兄妹的家長。古彩彥提到這對兄妹的行程表讓很多家長都不淡定了，外界會認為他們很可憐、很辛苦，都不能好好吃飯，都不能好好玩，她則覺得「辛不辛苦、可不可憐，不是我們外人能評價的，如果他們從很小的時候，就習慣這種學習強度，他們很能接受呢？」有朋友就以自身經驗告訴她，在學校上課的時候，是小朋友最放鬆最自在的時候，可以盡情學習、盡情玩、盡情地交朋友，高強度的學習是在下課後的安親班或補習班，若是從這個角度看，小兄妹每天有八個小時在公立學校開心生活，可能不像大家想的，都無法放鬆壓力很大。

古彩彥也以自身當媽媽的身分來看，她可以接受從小給孩子適當的學習壓力，讓他們養成習慣，不過做不到小兄妹的程度，覺得孩子成長過程中，不只是盡情的玩才能得到快樂，學習過程中也能得到很多樂趣，因為一直玩也是會疲乏的。

北市某補習班日前分享班內學生優秀表現，每天僅睡6小時，引發熱議。圖／截自補習班臉...
北市某補習班日前分享班內學生優秀表現，每天僅睡6小時，引發熱議。圖／截自補習班臉書

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