談立法院龍頭之爭 游錫堃：小黨當議長是民主常態

台灣立法院長游錫堃19日接受自由時報節目專訪時表示，既然會多黨不過半，或三黨不過半，所以就有可能小黨來擔任國會行政的工作。（圖／自由時報「官我什麼事」節目提供）

台灣新國會三黨不過半，立法院正副龍頭之爭受到關注。立法院長游錫堃今接受自由時報「官我什麼事」節目專訪時表示，既然會多黨不過半，或三黨不過半，所以就有可能小黨來擔任國會行政的工作，游以立陶宛 國會為例表示，民主國家的議會裡面，小黨擔任議長，應該是說民主政治的常態。

民眾黨握有新一屆立法院8席立委，成為關鍵少數，立法院正副院長選舉，外界聚焦民眾黨將會「藍白合」、「綠白合」或「走自己的路」。

游錫堃表示，第一，民主國家多黨不過半，基本上是一種常態，任何組合都有可能。第二，既然會多黨不過半，或三黨不過半，所以小黨來擔任國會行政的工作，「這是有可能的」。

游錫堃舉例，前不久立陶宛的國會議長希米利特來訪立法院，一個只有40歲的女生，她因為西洋棋很厲害，頭腦很好，在立陶宛100多席的國會議員裡面，希米利特所屬的政黨席次，只有占10分之1，但她擔任國會議長，捷克的國民議會也是一樣。

游說，在台灣，過去代表會還有地方議會經常也發生這樣的事情，「所以不能排除，它就是有可能性」。

游錫堃強調，「我講的不是說下一屆一定這樣」，而是說在還沒有選之前，或是說在民主國家的議會裡面，小黨擔任議長，應該是說民主政治的常態。

國會外交也是立院正副院長重要工作，游錫堃說，「現在我們國會外交有成果，策略是正確的」，包括在歐盟 的效應，還有台灣與捷克、台灣與立陶宛兩國的合作，能夠進步很多，如果沒有繼續是很可惜。他呼籲各政黨、各黨團，在推舉立法院長時，應該要考慮到未來國會外交的重要性。

游錫堃說，各政黨的兩岸政策跟外交政策會有不同，「如果我們未來的國會議長是一個比較重視中共 的意見」，那當然就不會去邀請民主國家來訪。