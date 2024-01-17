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素食餐老外吃全套、陸籍婦人僅2小菜？華航細說真相

記者周彥妤／台北即時報導
中華航空示意圖。圖／本報資料照片
中華航空示意圖。圖／本報資料照片

有網友埋怨中華航空一架台北飛北京航班，有名旅客事先預訂素食餐，上機才發現都沒拿到，眼看別的乘客享用；同行台灣旅客認為差別待遇，決定上網發文。中華航空表示，公司非常重視並在第一時間了解，遺憾造成誤會，對服務旅客絕無差別待遇。

網友在Dcard發文指出，不曉得華航後台出了什麼問題，導致一堆人訂了素食餐，上機後開始發餐了卻拿不到。一開始有個外國人跟空姐反應，空姐說她會想辦法。而坐在台灣旅客旁的一名陸籍婦人也說自己同樣是訂素食餐，空姐卻對她說「您就吃這2個小菜然後我多給你1個麵包好嗎？」陸籍婦人也只能說好。

過沒多久，空姐端來了商務艙素食餐給外國人，原po立刻在手機上打字給空姐看，「我可以了解一下為什麼一樣都是沒拿到素食餐，前面的老外乘客跟旁邊的婦人所拿到的東西不一樣呢？」空姐不斷跳針解釋，「沒有啦，今天餐不夠，我自己的餐都捐出來了」，原po則對她表示，「真的不希望妳們有如此離譜的差別待遇。」

因為原po的舉動，座艙長特地跑來看婦人訂的票，上面清楚寫著蛋奶素，但座艙長竟當場「教育」了婦人一番，認為是旅行社那邊沒處理好，下次她搭機前一定要致電華航辦公室再次確認。原po不解為何明明是華航自己系統出問題，卻要消費者以後自己負責任，彷彿錯都是在消費者身上，這名婦人還很客氣一直說沒關係。下機前原po還向坐在前面的外國人確認是否真的拿到了完整一份商務艙素食餐，外國人也證實如此。最後原po表示以後不會搭華航了。

中華航空回應指出，該航班共有6位預訂特別餐的旅客，在機上皆依預選餐點提供旅客。此航班在系統未顯示特別餐預訂的兩位旅客，空服員依兩位旅客的需求，以商務艙的麵條、青菜、沙拉、麵包等有限資源運用，提供旅客能接受的餐點，盡力滿足旅客，並無差別待遇。

中華航空表示，經查兩位旅客在訂位系統確實未顯示預訂特別餐，女性旅客的旅行社在第一次訂位時有預訂特別餐，但因旅行社未在期限內完成開票，須重新訂位，旅行社第二次再訂位及完成開票，則未預訂特別餐，公司系統也顯示無特別餐，應是旅行社將第一次訂位的行程單提供旅客而造成誤會。

中華航空表示，因旅行社未成功預訂，座艙長特別詢問旅客可協助代訂回程特別餐，因旅客還未確認回程日期，座艙長提醒旅客再跟旅行社確認預訂，或可聯絡該公司確認。另位外籍男性旅客則係他航因航班異常臨時簽轉，他航未即時提供旅客特別餐資訊，該公司系統確實未顯示預訂特別餐。

中華航空強調，針對嬰幼兒或宗教飲食禁忌等特別餐需求，旅客須於班機起飛前24小時完成特別餐預訂，以利事先準備餐點上機。

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