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吳欣盈自傲這件事「我不信另外2位副總統候選人曾辦到」

記者吳慧芬／高雄即時報導
吳欣盈今到高雄與支持者面對面座談，言談中流露出自信。記者吳慧芬／攝影
吳欣盈今到高雄與支持者面對面座談，言談中流露出自信。記者吳慧芬／攝影

前天在政見發表會中，一席「小時候，大家都愛喝Johnnie Walker」引發熱議的民眾黨副總統候選人吳欣盈，今到高雄以中文、台語夾雜英語「三語」方式與支持者互動，暢談自己在財經與投資的專長，並自信地說「我在國外曾經手1億7500萬美元的聯貸案」、「我不相信另外兩位副總統候選人，有經手或親自去爭取到這類從無到有的案子。」

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民眾黨總統候選人柯文哲昨晚在高雄的晚會，吸引逾4萬名支持者到場，今吳欣盈「打鐵趁熱」也到高雄辦座談會，一開場她即對粉絲說，「大家對台灣有什麼期望？或者是我的一些演講，對呀，要好奇地問我『你普通愛喝什麼飲料？』都可以跟我說。」

有民眾好奇民眾黨未來政見，也有人好奇吳欣盈自己有什麼想法？吳欣盈很有自信地說，「我以前是做退休金投資的，長期規劃我比較拿手，我自己在國外，簽了很多不同合約，在國外幫忙做投資、不動產。」

吳欣盈並指，「我先前有在國外幫忙做聯貸案，是1億7500萬美元聯貸案，我不相信其他兩位副總統候選人，有經手或親自去爭取，這類從無到有的案子。」

吳欣盈指出，前陣子中華民國乳癌病友協會曾找她代言，「我回，歹勢，我不是少奶奶」，「但我知道這是很嚴重的事，台灣（乳癌）死亡率是很高的，加上婦女比較保守，一般發現都是快末期，這值得推廣早期篩檢，應該讓更多人知道。」

吳欣盈指，她建議中華民國乳癌病友協會應該培訓更多新講師，後來這個案子，被推廣到國外，還獲得小布希婆來頒獎，「他們（病友協會）有專業講這個內容，我有企業家專業去讓那些東西可擴展與推廣。」

吳欣盈今到高雄與支持者面對面座談，言談中流露出自信。記者吳慧芬／攝影
吳欣盈今到高雄與支持者面對面座談，言談中流露出自信。記者吳慧芬／攝影
吳欣盈今到高雄與支持者面對面座談，並與粉絲合影。記者吳慧芬／攝影
吳欣盈今到高雄與支持者面對面座談，並與粉絲合影。記者吳慧芬／攝影
吳欣盈今到高雄與支持者面對面座談。記者吳慧芬／攝影
吳欣盈今到高雄與支持者面對面座談。記者吳慧芬／攝影

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