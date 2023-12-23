吳欣盈「小時候大家愛喝約翰走路」引熱議 網：露餡了

台灣民眾黨副總統候選人吳欣盈（中）22日在2024總統大選副總統候選人政見發表會結束後離開會場。（本報資料照片）

台灣民眾黨副總統候選人吳欣盈22日在副總統候選人政見發表會上，突然說出「還記得我小的時候，細漢（閩南語）的時候，大家都愛喝Johnnie Walker」，在網路引起熱議。網友表示，「有錢人就是不一樣」、「連政見會都業配」、「想要裝平民，結果還是露餡」、「表示她真的不知道啊」，也有網友糾錯，「要講Keep walking啦」。

吳欣盈前晚出席副總統候選人政見發表會，她說，「還記得我小的時候，細漢的時候，大家都愛喝Johnnie Walker，因為我們台灣人都愛說Johnnie Walker向前走，愛拚才會贏。其實是當時，因為亞洲是四小龍的領先，而至今我們已經落後了許多國家30年」，這番發言引起討論。

PTT八卦版網友討論，「要多有錢小時候才喝Johnnie Walker」，而且「愛拚才會贏」應該是指另一款本土品牌的藥酒，「我猜是因為第一次看稿念，公主看不懂這幾個字，就隨便講一個自己最熟悉的」。網友說，「真的滿好笑的」、「面對藍領，最傻就是提醒他們是藍領」、「有錢人就是不一樣」、「有業配嗎？」、「想要裝平民，結果還是露餡」。

全國公務人員協會前理事長李來希也在臉書 發文表示，「才幾歲的人就跟我們說想當年，差一點就笑掉我的大牙」至於說當年大家愛喝約翰走路Johnnie Walker ，「是愛說笑，想當年這樣子的『愛』，哪裡找？」

桃園市議員黃瓊慧也在臉書發問，「到底誰家小時候會喝Johnnie walker啦」，她回憶小時候喝的是鋁箔袋冬瓜茶，「真是時代的眼淚」。網友紛紛分享小時候愛喝的飲料，「津津蘆筍汁」、「冰淇淋汽水」、「休閒小站的珍珠奶茶」、「黑松汽水跟沙士」、「養樂多」、「蜜豆奶」、「生活綠茶」。