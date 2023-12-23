我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

已7人誤食亡 中國「哆啦A夢」公司磁力球組玩具被警告別買

南加四慣犯涉40起竊案 偷走20萬高檔酒處方藥

吳欣盈「小時候大家愛喝約翰走路」引熱議 網：露餡了

記者楊德宜／台北即時報導
台灣民眾黨副總統候選人吳欣盈（中）22日在2024總統大選副總統候選人政見發表會結束後離開會場。（本報資料照片）
台灣民眾黨副總統候選人吳欣盈（中）22日在2024總統大選副總統候選人政見發表會結束後離開會場。（本報資料照片）

台灣民眾黨副總統候選人吳欣盈22日在副總統候選人政見發表會上，突然說出「還記得我小的時候，細漢（閩南語）的時候，大家都愛喝Johnnie Walker」，在網路引起熱議。網友表示，「有錢人就是不一樣」、「連政見會都業配」、「想要裝平民，結果還是露餡」、「表示她真的不知道啊」，也有網友糾錯，「要講Keep walking啦」。

吳欣盈前晚出席副總統候選人政見發表會，她說，「還記得我小的時候，細漢的時候，大家都愛喝Johnnie Walker，因為我們台灣人都愛說Johnnie Walker向前走，愛拚才會贏。其實是當時，因為亞洲是四小龍的領先，而至今我們已經落後了許多國家30年」，這番發言引起討論。

PTT八卦版網友討論，「要多有錢小時候才喝Johnnie Walker」，而且「愛拚才會贏」應該是指另一款本土品牌的藥酒，「我猜是因為第一次看稿念，公主看不懂這幾個字，就隨便講一個自己最熟悉的」。網友說，「真的滿好笑的」、「面對藍領，最傻就是提醒他們是藍領」、「有錢人就是不一樣」、「有業配嗎？」、「想要裝平民，結果還是露餡」。

全國公務人員協會前理事長李來希也在臉書發文表示，「才幾歲的人就跟我們說想當年，差一點就笑掉我的大牙」至於說當年大家愛喝約翰走路Johnnie Walker ，「是愛說笑，想當年這樣子的『愛』，哪裡找？」

桃園市議員黃瓊慧也在臉書發問，「到底誰家小時候會喝Johnnie walker啦」，她回憶小時候喝的是鋁箔袋冬瓜茶，「真是時代的眼淚」。網友紛紛分享小時候愛喝的飲料，「津津蘆筍汁」、「冰淇淋汽水」、「休閒小站的珍珠奶茶」、「黑松汽水跟沙士」、「養樂多」、「蜜豆奶」、「生活綠茶」。

臉書

上一則

台灣玉山-2℃ 北峰一夜凍雨冰封山頭

延伸閱讀

觀察站／老金童鬥戰貓 公主唱獨腳戲

觀察站／老金童鬥戰貓 公主唱獨腳戲
台副總統政見會／民生社福 趙少康組經濟內閣 吳欣盈提主權基金

台副總統政見會／民生社福 趙少康組經濟內閣 吳欣盈提主權基金
參選後家人給什麼建議？吳欣盈自嘲：不要讓記者激怒我

參選後家人給什麼建議？吳欣盈自嘲：不要讓記者激怒我
吳欣盈：台灣是中美關係下的價格接受者 無法完全自主

吳欣盈：台灣是中美關係下的價格接受者 無法完全自主

熱門新聞

台中市一名人妻指控遭陳姓男子灌醉後，帶到汽車旅館性侵，台中地院認證據不足，判陳無罪。示意圖／ingimage

人妻摩鐵全裸控夜店酒友性侵...老公做一事有疑判無罪

2023-12-17 13:42
東北角海岸知名的象鼻岩驚傳斷裂，圖為斷掉前一周前所攝。（本報資料照片）

北台灣名景點「象鼻岩」斷裂 曾被預估「至少上千年才會斷」

2023-12-16 20:42
總統大選選情 資料來源／聯合報系民意調查中心

聯合報系最新民調：侯康31%追平賴蕭 4成8盼政黨輪替

2023-12-18 13:30
民進黨總統候選人賴清德萬里老家違建議題持續延燒，前立委郭正亮透露，綠營內部擔心影響立委選舉選情。聯合報系資料照／記者游明煌攝影

藍綠民調拉平…「這問題」不解決 他預言綠恐「1屍15命」

2023-12-20 14:18
John Kerry（右）日前來台出差，不慎把iPhone掉在計程車上，在友人陪同下至派出所報案，半小時內手機失而復得，John Kerry相當感激，離別前和員警合照。（記者翁至成／翻攝）

美前州參議員到台灣出差遺失iPhone 北市警半小時尋回

2023-12-17 12:30
國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康組成「侯康配」，令國民黨基本盤盡數回歸，不過距離勝選，尚有一步之距，決戰點在年輕族群及中間選民。文化大學廣告系主任鈕則勳建議，侯康可與台北市長蔣萬安組成連線，侯的媒體論述也應跳出框架，更有戲劇張力，亦可拍防身小教室，吸引年輕人眼球。（聯合報系資料照片）

侯康配勝選關鍵？學者建議和「他」組連線：有拓票年輕族群能力

2023-12-16 17:25

超人氣

更多 >
清華才女、「鉈中毒」受害者朱令去世 剛度過50歲生日

清華才女、「鉈中毒」受害者朱令去世 剛度過50歲生日
這款「調味料」可以讓肉軟嫩美味加分 還有保健功效

這款「調味料」可以讓肉軟嫩美味加分 還有保健功效
鉈中毒懸案 朱令父親：兩次被投毒活了30年「是奇蹟」

鉈中毒懸案 朱令父親：兩次被投毒活了30年「是奇蹟」
呼吸道疫情嚴峻 鍾南山分析2原因：不建議長期戴口罩

呼吸道疫情嚴峻 鍾南山分析2原因：不建議長期戴口罩
紐約3華男 維州調包蘋果真品獲利近10萬 終落網

紐約3華男 維州調包蘋果真品獲利近10萬 終落網