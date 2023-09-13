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郭台銘副手揭曉 將搭檔「人選之人」女星賴佩霞

記者鄭媁／台北即時報導
鴻海創辦人郭台銘（左）日前宣布投入2024總統大選，14日在台北舉行記者會，公布副手人選為藝人賴佩霞（右）。(中央社)
鴻海創辦人郭台銘（左）日前宣布投入2024總統大選，14日在台北舉行記者會，公布副手人選為藝人賴佩霞（右）。(中央社)

鴻海創辦人郭台銘宣布將連署投入2024總統大選，他今上午在張榮發基金會舉行記者會，宣布副手人選為賴佩霞，之後會另擇期至中選會登記。

郭台銘說，賴佩霞是他選擇競選搭檔時的唯一人選，將依賴賴佩霞的女性視角，為台灣打造更公平對等的兩性文化，他將借重賴佩霞對身心靈研究專業能力，為台灣打造充滿愛、慈悲的平和社會。

➤➤➤高工肄業後攻讀到博士 賴佩霞自述「台美關係的產物」

郭台銘說，賴佩霞不僅是影集「人選之人」裡的林月真，也是女性運動提倡者與推動者，更是追求和平的身心靈工作者，她眼裡的和平不只是國與國之間的和平，更注重每個人如何追求內在的身心平和，她運用溝通技巧協助過許多家庭企業團隊，消弭彼此衝突，打造健康和諧的關係。

郭台銘說，賴佩霞更有豐富學經歷，對政治領域毫不陌生，她是暨南大學法學博士，這幾年來在美國哈佛大學甘迺迪學院研究政治，老師更是美國前總統歐巴馬團隊的核心幕僚，同學都是世界各國重要幕僚。

➤➤➤哽咽全文／賴佩霞：落實郭台銘「整合在野」心願

郭台銘說，他說過競選搭檔一定會能力比他強，愛心比他強，對全民共識的凝聚力比他強，賴佩霞便是這一位萬中選一的最佳人選，是他選擇競選搭檔時的唯一人選。藉由她的溝通技巧凝聚台灣社會集體共識，讓台灣不再充滿內耗與衝突，而是走向團結，因此更加茁壯。

郭台銘說，這次大選是台灣的關鍵轉折點，對台灣未來發展至關重要，他是具有近50年經驗的企業家，搭配一位優秀且全方位的作家與心靈導師，「我們沒有任何政治包袱，我們深知民間需求，我們可往為民服務，我們將組成最強組合，打造台灣耳目一新的新氣象。」

➤➤➤郭台銘副手賴佩霞 網：口才碾壓政客，2人有互補到

先前一度傳出的副手人選、台大財金系教授陳嫦芬，今天也出席記者會現場，為郭台銘獻上祝福。郭台銘妻子曾馨瑩也到場支持打氣。

2024總統及立委大選定明年1月13日投票，中選會預估選舉人數約1950萬人，並在全國設置1萬7794個投開票所。郭台銘將以連署方式獨立參選，連署門檻為28萬9667人，自9月13日至9月17日受理申請為總統副總統選舉被連署人，9月18日公告被連署人，9月19日至11月2日受理連署書件，11月14日前公告連署結果。

郭台銘公布副手人選賴佩霞，她在「人選之人—造浪者」中，站上有防彈玻璃的選舉車，陣...
郭台銘公布副手人選賴佩霞，她在「人選之人—造浪者」中，站上有防彈玻璃的選舉車，陣仗超真實。（圖：公視提供）

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