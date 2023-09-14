郭台銘副手賴佩霞 網：口才碾壓政客，2人有互補到

鴻海創辦人郭台銘(左)投入2024總統大選，14日公布副手搭檔人選為藝人賴佩霞(右)，將擇期赴中選會登記並展開連署。(記者許正宏／攝影)

鴻海創辦人郭台銘 投入2024總統大選，今天公布副手搭檔人選為藝人賴佩霞，將擇期赴中選會登記並展開連署。副手人選出乎意料，也掀起熱議。

郭台銘說，賴佩霞不僅是影集「人選之人」裡的林月真，也是女性運動提倡者與推動者，更是追求和平的身心靈工作者。賴佩霞還有豐富學經歷，對政治領域毫不陌生。他說過競選搭檔一定會能力比他強，愛心比他強，對全民共識的凝聚力比他強，賴佩霞便是這一位萬中選一的最佳人選，是他選擇競選搭檔時的唯一人選。

賴佩霞表示，相信朋友看她站在這裡，眼睛瞪得比嘴巴大，心想「民調 這麼低，淌什麼渾水？」大家看到的只是郭台銘霸氣的一面，事實上為了公司的生存，郭台銘的身段比誰都軟。

賴佩霞更提及2016年一例一休實施的衝擊，她說，一個沒有經過和老百姓討論的政策所引發的骨牌效應，不是外行人能想像，大家需要有專業素養、實務經驗的人制定對的政策。

賴佩霞說，身為副手，她的任務就是落實郭台銘「整合在野」的心願。也希望除了霸氣總裁，大家認識到郭台銘有情有義、堅忍不拔、排除萬難的一面。

PTT網友說，「學歷真是驚人」、「坦白講，不認識，但查了一下經歷，賴女士真的不簡單。剛剛聽她的口條也很棒，是位很有內涵的人」、「法學博士不簡單呢，不是只是藝人」。

有網友發問，「人選之人應該是今年最頂的實境秀吧？」上半年人選之人被八卦 鄉民嫌棄，覺得太正面，但是裡面的劇情發展，真的在今年一一發生了，有MeToo後來就一堆MeToo，「根本是神預言劇本」。

網友說，「人選之人都是真的」、「真人實境秀」、「寫實記錄片」、「怎麼找個演小英的人來當副手」、「造浪者都是真的」、「造浪者第二季開播了」、「劇裡演總統，然後真的找來選」。