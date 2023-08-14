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高虹安涉貪被起訴 聽聽他們怎麼說

本報系記者/連線報導
新竹市長高虹安涉嫌詐領國會辦公室助理薪資及加班費，遭台北地檢署起訴，高虹安開記者會回應。記者郭政芬／攝影
新竹市長高虹安涉嫌詐領國會辦公室助理薪資及加班費，遭台北地檢署起訴，高虹安開記者會回應。記者郭政芬／攝影

新竹市長高虹安涉嫌詐領擔任立委期間的國會辦公室費用，台北地檢署今(14日)偵結，依涉嫌違反貪污治罪條例、刑法使公務員登載不實罪嫌罪嫌，起訴高虹安、陳奐宇、黄惠玟、王郁文及陳昱愷等5人，李忠庭獲不起訴處分；另外，資策會控告高虹安涉嫌背信罪方面，罪嫌不足，檢方不起訴高虹安。

高虹安今天在記者會上痛批檢方羅織罪名，只用片斷資料，枉顧她的說明就進行政治判罪，她一定會全力捍衛自己與助理清白。

民眾黨新竹市議員李國璋表示，北檢今天的宣告讓民眾黨感到震驚，也對高虹安市長感到不捨，這是台灣政治史上首次荒腔走板的貪汙助理費案，說都說不清楚，民眾也不知道，當事人也不曉得到底是怎麼一回事，難道新竹市政要在莫名其妙的司法程序中被拖延下去？「早日說清楚，還真相，對新竹市民來說，是非常重要的事情。」

國民黨主席朱立倫則表示，尊重司法，呼籲不要因素政治因素針對特定人選，相信法律一定要還給高虹安清白，為高虹安加油。

民進黨立委林靜儀表示，她在立法院沒有聽過把助理費變成公積金的作法，這不符合一般常理。希望高虹安別再避重就輕，要勇敢面對這起案件。

國民黨 民進黨

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