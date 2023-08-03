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郭台銘訪佛里曼卻刪文引議論 郭辦：單純友人互動

郭台銘訪佛里曼卻刪文引議論 郭辦：單純友人互動

記者蔡晉宇、劉宛琳／台北即時報導
鴻海集團創辦人郭台銘（左）和知名作家湯馬斯‧佛里曼（右）。（翻攝郭台銘官方臉書）
鴻海集團創辦人郭台銘（左）和知名作家湯馬斯‧佛里曼（右）。（翻攝郭台銘官方臉書）

鴻海集團創辦人郭台銘日前在臉書發文，分享自己與「世界是平的」作者湯馬斯‧佛里曼互動心得，還提自己也與佛里曼分享談「金門和平宣言」，盼日後能夠持續向他請益；不過，該臉書發文已刪除。對此，郭台銘辦公室表示，郭台銘先生在訪美期間，拜會多名美國友人，與佛里曼會面絕非外交活動，也絕無意藉朋友來進行什麼政治宣傳。貼文刪文都源自單純友人間互動，外界不需過度解釋。

郭台銘刪文引發各界議論。民進黨前立委林濁水在臉書表示，郭台銘會刪文，應該是該貼文說不出，佛里曼對郭嘔心瀝血之作「金門和平宣言」有什麼美言。

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林濁水指出，郭台銘訪佛里曼後，得意地在臉書貼出了洋洋灑灑的文章，說兩個人交流出什麼了不起的共識；不料，沒多久就刪掉了，有人猜是佛里曼不願被利用替他助選，所以在抗議下，郭只好刪文。

郭台銘先前在臉書貼出與佛里曼的互動，現已刪文。(擷自臉書)
郭台銘先前在臉書貼出與佛里曼的互動，現已刪文。(擷自臉書)

但林濁水說，在他看來，並非如此，應該是該貼文說不出佛里曼對「金門和平宣言」有什麼美言，「這簡直太漏氣了，那樣的貼文簡直是反助選文宣，郭後來也警覺了，當然非刪不可」。

林濁水在更早之前曾表示，「金門和平宣言」雖是郭台銘的嘔心瀝血之作，但是在台灣沒有引起任何關注，看來在美國命運也將一樣，理由很簡單，其中的見解實在太不高明了，郭說改了15次，看來還得多改幾次才行。

郭台銘 臉書 民進黨

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