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訪美作家佛里曼 郭台銘：台海若戰 華爾街股市10秒就崩

記者吳凱中／台北3日電
鴻海集團創辦人郭台銘（左）和知名作家湯馬斯‧佛里曼（右）。（翻攝郭台銘官方臉書）
鴻海集團創辦人郭台銘（左）和知名作家湯馬斯‧佛里曼（右）。（翻攝郭台銘官方臉書）

鴻海集團創辦人郭台銘日前展開訪美行程，途中拜會知名作家湯馬斯‧佛里曼（Thomas Friedman），郭台銘在官方臉書上貼文指出，台灣在世界經濟扮演的角色，重要性遠遠大於烏克蘭。只要台灣發生戰爭，對於世界經濟的衝擊是巨大的，台海若發生戰爭，不用一個月，甚至不用一小時，只要十秒鐘，華爾街股市就會崩盤，世界就會發生天翻地覆的變化。

郭台銘表示，2005年，佛里曼發表《世界是平的》一書，睿智且尖銳地提出，在全球化的脈絡底下，科技與通訊快速的進步，世界正被抹平，全世界的人正空前地接近彼此，群體相互連結，典範日益演進，因而新冒出許多工作機會，人們都需要快速應變，要懂得在地化、個性化，才不容易被淘汰。

佛里曼的世界觀，浩瀚無垠，令人印象深刻，比方他不遺餘力地推動世界各國應積極開發新興能源。又或是，在邁進AI時代的當下，他就提出應該要把「AI變成IA」，要以「智慧型輔助」（intelligent assistants，IA）以及「智慧型演算法」（intelligent algorithms，IA），這才是當代世界需要的複合解方。

郭台銘指出，他尤其尊重佛里曼對於中美關係的關注，更敬重他對於台灣的長期關心。佛里曼今年剛造訪北京，試圖釐清中美關係現在的僵局究竟所謂何來。

他發文指出，中美雙方在當今世界局勢缺一不可，「中國經濟崩潰而美國依然能繁榮的想法，根本是天方夜譚」。他更在文中提出，中美兩國「相互競爭是必然，相互合作是必然，找到二者之間的平衡也是必然。否則，我們都將在21世紀面臨極其糟糕的前景」。在這個脈絡底下，佛里曼今年也造訪台灣，親身前往台積電，盛讚，「全球最先進的晶片製造商」，就在台灣。

郭台銘強調，今天，我呼應佛里曼的說法。我和他說，台灣在世界經濟扮演的角色，重要性遠遠大於烏克蘭。只要台灣發生戰爭，從軍事的角度，也許能夠抵擋三個月，但對於世界經濟的衝擊，是巨大的，對華爾街金融秩序的影響，是立即的──我們都同意若台海發生戰爭，世界金融市場是抵擋不住海嘯般的衝擊。

郭台銘指出，台海若發生戰爭，不用一個月，甚至不用一小時，只要十秒鐘，華爾街股市就會崩盤，世界就會發生天翻地覆的變化。

郭台銘說，我還告訴他、台灣的主流民意是要和平、不要戰爭、超過三分之二的中間選民都選擇和平。畢竟，台海戰爭對世界經濟的毀滅性打擊，是不可估量的。

最後，郭台銘與佛里曼分享《金門和平宣言》，盼日後能夠持續向他請益。世界知名的趨勢觀察家，都如此在意中美角力下的台灣角色，我輩當更加努力，致力於追求和平，為全體人類的共榮盡一份心力。

郭台銘 華爾街 烏克蘭

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