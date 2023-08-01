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紐時民調：拜登選情比一年前進步 現與川普勢均力敵

國民黨駐美副代表秦日新：我從未阻擋賴清德過境美國

記者張文馨／華盛頓即時報導
國民黨駐美副代表秦日新。(本報系資料照片)
國民黨駐美副代表秦日新。(本報系資料照片)

台灣國民黨駐美副代表秦日新表示，「我怎麼會知道政府與美方交涉的內容？我從來沒有在美方人士前反對我政府推動加強台美關係，或破壞駐美代表處的國會工作，甚至阻擋高層過境美國。」

秦日新表示，政黨競爭是民主常態，他絕不接受、也不會把政黨競爭上綱至阻撓政府工作。

➤➤➤秦日新遭指散布賴清德爭過境華府 國民黨嚴正駁斥

秦日新說，中華民國立法院台美國會議員聯誼會日前訪問華府，國民黨立委江啟臣最後一刻參團訪問，他便立刻將原先替江啟臣排定的拜會行程取消，配合駐美代表處國會組的安排；這就是民進黨常說的團結一致對外，爭取台美關係提升。

來自台灣的涉外高層1日對部分媒體透露，對美多方求證得出秦日新在華府散布中華民國副總統賴清德爭取過境華府的傳聞。

秦日新反問，賴清德想訪問華府是公開目標，有何機密可言？

華府台僑3月26日在華府長老教會舉行「華府信賴後援會」成立記者會，後援會召集人簡明子當時說，期盼並呼籲美方這次也能讓賴清德以台灣總統候選人暨執政黨黨主席的身分，訪問華府，若因為賴的副總統身分不能成行，是非常不公平且歧視的待遇。

簡明子曾透露，「美國國務院都認為，若繼續禁止賴副總統訪問華府，對賴清德競選台灣總統來說，的確是有所不公平的。」

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秦日新遭指散布賴清德爭過境華府 國民黨嚴正駁斥

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