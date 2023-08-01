秦日新遭指散布賴清德爭過境華府 國民黨嚴正駁斥

國民黨駐美副代表秦日新。(本報系資料照)

有媒體報導，民進黨總統參選人賴清德 派代表要爭取過境華府 的各種傳聞，涉外高層人士稱經向美方求證後，散布此說法的是國民黨 駐美副代表秦日新，國民黨今天表示，嚴正駁斥並譴責匿名放話操作輿論的作法。

➤➤➤國民黨駐美副代表秦日新：我從未阻擋賴清德過境美國

有媒體報導，賴清德將出訪巴拉圭並過境美國，有關賴清德多方「爭取」過境華府的傳聞，日前遭總統府、外交部否認，美方發言系統也澄清賴清德這次過境會符合以往慣例，但諸如「賴清德派代表要爭取過境華府」的各種傳聞仍充斥華府涉台圈，涉外高層人士指出，經向美方多方求證後，散布此一說法的竟是秦日新。

國民黨今天發出聲明表示，嚴正駁斥並譴責匿名放話操作輿論的作法。有心人士刻意藉由匿名手法，企圖破壞國民黨對美關係，此等不良居心，當為熟悉外交工作與台美關係者洞察。

國民黨指出，賴清德一直以來都是以「台獨工作者」自居，歷史過往與種種無可預期的言論，都足以挑動美方敏感神經，前陣子更以「走進白宮說」踩到美方紅線，被金融時報揭露美方官員對此表達關切。

國民黨強調，刻意在背後污名國民黨駐美副代表並不會改善台海目前緊張現況，也不會破壞國民黨與美國與時俱進的互信，更不會減弱美國對賴清德不信任的警訊。