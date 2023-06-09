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隱隱約約有聽說…前駐菲代表遭爆性騷 台商盼慰問當事人

中央社╱馬尼拉9日專電
台灣前駐菲代表徐佩勇。圖／聯合報系資料照片
台灣前駐菲代表徐佩勇。圖／聯合報系資料照片

前駐菲代表徐佩勇遭爆料性騷擾菲律賓籍女祕書，部分台商表示有耳聞相關傳言，但多數台商聽到消息後相當震驚，憂心影響台灣人在當地形象，希望代表處能派員慰問女祕書。

針對徐佩勇遭爆料性騷擾菲籍女秘書，外交部今晚表示，4月間獲悉徐佩勇此案，認為事關重大，立即依相關規定處置，將徐佩勇解職並調部，本案現正調查中。

據了解，這名女祕書曾向多位代表處人員反映遭受性騷擾，代表處菲律賓籍雇員也大多有聽聞這起事件，但知情人士說，應該不是女祕書本人授權爆料。

菲律賓台灣同鄉會會長梁乙元受訪表示，他今天才聽到這個消息，非常震驚。徐佩勇離任前，台商曾聽說他對待下屬和處理公務相對嚴厲，徐佩勇本人說法是他求好心切，但未曾聽說這起性騷擾事件。

梁乙元說，他憂心事件若在菲律賓曝光，將影響台灣形象，建議代表處派女性員工前往女祕書家中慰問，同時降低事件對台灣形象的負面影響。

部分台商表示，事發前曾聽到性騷擾傳言，但不知真偽，不願具名或受訪。

PTT網站今天出現一份爆料內容，指徐佩勇擔任駐菲代表期間，多次性騷擾他的菲律賓籍秘書麥卡南（Patrisha Magcanan）。

爆料內容指稱，麥卡南2022年畢業後進入駐菲代表處擔任徐佩勇秘書，不料遭徐佩勇摟抱、強吻、捏胸、強行脫衣、觸摸私處等性騷擾，麥卡南多次檢舉皆石沉大海。徐佩勇4月30日奉調回國，還在馬尼拉豪華海鮮大酒樓席開30桌接受歡送。

爆料內容附上麥卡南的臉書截圖，指麥卡南6月3日在貼文中說，除了創傷，沒有任何言語可以形容這段記憶，她沒想到自己會這麼早就哭著醒來。

性騷擾 臉書

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