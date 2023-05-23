「5億高中生」死後才被丟下樓？法醫驗屍 與檢察官大不同

台中地檢署偵辦5億高中生案，上午傳訊告訴人賴姓高中生母親（中）。記者陳宏睿／攝影

法醫高大成受5億高中生命案家屬委託勘驗遺體，表示死者賴姓高中生 沒有顱內出血，全身也僅右手骨折，此一看法與媒體報導的檢察官 驗屍結果有極大出入，檢方驗屍指賴姓高中生不僅有顱內出血，且有全身骨折。對此，高大成說，這正可說明死者是死後骨折和顱內出血，且可推論是死亡後才丟下樓。

他說，10樓下來要只有右手關節 處骨折，「沒有看過，沒有運氣那麼好！」甚至頭顱也沒有外傷，而墜落處他躺不到10分鐘，草就枯萎了，是不是身上有毒物的東西？可能要查一下，就像南投曾發現命案是用「葡萄催芽劑」雖未列入毒物，但也會致命，最怕的就是這種不知道但會致命的「特殊毒藥物」。

高大成說，死者背後有兩條線、約1.5公分寬的擦傷，可能被東西刮到。另據住戶說，從9樓看不到地下的草叢，所以依拋物線原裡，要落在草叢上是不可能的，所以很怪。他研判，是低樓層墜落，要請檢察官逐層查看看梯間和陽台有沒有嫌犯夏姓男子的指紋，有的話才是死者墜樓的地方。

至於死者是否飲酒，高大成說「聞到一點點」但據了解解剖時胃裡有啤酒水，而死者雖登記同姓結婚，但肛門未特別擴大。他說，在他看來，有他殺可能，但必須偵查找出證據。