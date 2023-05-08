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星宇航空延誤風波未平 北美旅客批：時間壓線才說真話、沒補償

聯合新聞網／即時報導
星宇航空董事長張國煒。(記者黃仲明／攝影)
星宇航空董事長張國煒。(記者黃仲明／攝影)

台灣星宇航空因天候因素造成逾300名旅客滯留日本成田機場風波未完，有承接著JX2當晚飛洛杉磯的旅客在「星宇航空討論區」抱怨，輿論似乎只看到在成田機場滯留的300名旅客，當天在桃機等著出發的他們也是狀況連連，質疑星宇航空明明有超過四小時的時間能夠應變，卻一直釋出早知錯誤的消息給等待的旅客。

該文原PO稱：「一件事情，讓我看清了星宇不在乎乘客的態度，絕非K董（星宇航空董事長張國煒）在電視上表現的這麼阿沙力，現在一面倒的好評真的是公關高招」。他認為，當晚星宇錯在資訊不透明，及根本完全不考慮乘客，「錯在明明有時間緊急應變，結果什麼也沒準備」。

原PO表示，其實星宇早知飛機卡在日本飛不回來，當晚7、8時就知道要更晚才能飛，這班飛機到台北最快也要半夜3時，加上準備時間至少4時才能飛，跟表定時間晚間11時40分差了四個小時。「星宇在這個情況下還是讓大家Check in。擺明就是要讓大家在機場耗四個小時」。

原PO說，更可疑的是，日本與台灣的時差一小時，星宇疑似怕大家轉簽其他航空公司，拖了一小時才告訴大家真相，「他們故意拖到其他家航空公司飛走了才講，登機時間看版一直維持在23:40不敢改給大家知道（拜託，8點就知道至少03:00後才能飛了不敢改），等到其他航空公司飛走了才公布JX2不飛，完全不讓乘客有時間應變，完全不顧乘客感受」。

原PO還說，華航因為知道星宇當天無法飛回，早已立出卡客通道招牌，「然後星宇在幹嘛？硬撐到23:37公布讓大家浪費在機場更多時間」。原PO認為，若是星宇可以提早告知，大家可以立即改飯店改後續機票，而不是只考量轉簽其他公司成本太高，硬拖到大家完全沒法處理時才告知真相。

在當晚因為無法上機的旅客在確定沒有飛機可飛後，在星宇要求下，直接回家等消息，但星宇想的不是讓旅客趕快回家，而是希望返家的旅客能共乘計程車。原PO認為，在台灣是主場的桃機都訂不到飯店，在外站無法處理「也就不奇怪了」。

原PO稱，這批無法搭上前往洛杉磯的班機旅客，有十餘名因大吵而成功在隔天一早飛往美國的班機。而返家等待的旅客，則是不斷關注星宇的APP確認何時可飛，也非由星宇當初承諾的，會主動通知。「沒有checklist主動確認所有乘客都收到訊息，要乘客自己查？這是星宇？只能說期待越高，失望越大。新聞為何沒有相關報導？」。

整起事件讓原PO感覺到星宇似乎比較會理會不理性的客人，飛往北美線的並未像飛往日本的旅客還有免費機票跟鳳梨酥。「目前任何補償都沒有，只有坐回家的計程車錢是星宇出的，所以大家不要嘴我們『都免費了還想怎樣』」。

原PO發文截圖。（取材自臉書）
原PO發文截圖。（取材自臉書）

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