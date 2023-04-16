「沒想到這麼多人來」 韓國瑜輔選頻被喊「選總統」

高雄前市長韓國瑜赴新北新店輔選立委羅明才，底下支持者情緒激昂，揮旗大喊「選總統」。記者李成蔭／攝影

高雄市前市長韓國瑜 今到新北新店輔選立委羅明才，助講期間數次被「選總統」聲音打斷，他也笑稱自己是無業遊民 ，沒想到還有這麼多人到場聽他助講，底下瞬間再有支持者展現「旗海飄揚」，連喊三次「選總統」。

新北大新店選區原為藍營一階初選唯一內戰區，羅明才今晚找韓國瑜、國民黨前主席洪秀柱等大咖造勢，即便挑戰者新北市議員劉哲彰宣布退選，但晚會照辦，現場擠滿超過1500人，晚會高潮處，羅宣布大家等的「辣個男人」出場，底下大喊「韓國瑜，選總統」。

韓國瑜表示，這次是來支持心中最優質的立委人選，不是自己偏心，看看台北，蔣萬安就是比陳時中順眼；看看桃園，張善政就是比鄭文燦順眼，這不是以貌取人，自己觀察政治30多年，好的人應該「對人圓，對事方」。

韓國瑜指出，他很了解政治人物權力來自每一張選票，希望認真做事，讓人民安居樂業，不要拿到權力高高在上，他很清楚羅明才從上到下對人都永遠一樣，這是「對人圓」。優秀立委的選區預算一定多，捷運 縱貫線爭取新台幣700億元，加上新北捷運南線擴張，加起來新台幣1100億元，所以這是「對事方」。

高雄前市長韓國瑜赴新北新店輔選立委羅明才，底下支持者情緒激昂，揮旗大喊「選總統」。記者李成蔭／攝影

韓國瑜也說，新北市長侯友宜很認真，新北議員們很優秀，但他們只能在地方監督，很多還是要靠立法委員爭取，所以今天很感謝立委劉盛良、新北市議員劉哲彰。

韓國瑜笑稱，自已接到羅明才電話時，笑稱自己是無業遊民，不會介意？後來也說要來講沒問題，只要把羅爭取的告訴大家即可，沒想到有那麼多人到場。底下支持者瞬間喊聲「選總統、選總統、選總統」。

韓國瑜最後與黨內大咖與基層里長們，在藝人翁立友領唱下大家旗海飄揚唱「堅持」。活動中韓數度被支持者「選總統」打斷，活動結束後不少支持者也隨韓國瑜到體育館外，並在座車旁頻喊「選總統」，情緒非常激動。