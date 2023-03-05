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蔥油餅老闆娘搓鈔風波 名醫批：很糟糕的公審與爆料文化

記者戴永華／宜蘭即時報導
網友質疑蔥油餅店老闆娘搓掉客人的百元鈔，再向客人拿錢，但是精神科醫師沈政男用慢速看影片，認為老闆娘不是故意的。圖／翻攝自臉書
網友質疑蔥油餅店老闆娘搓掉客人的百元鈔，再向客人拿錢，但是精神科醫師沈政男用慢速看影片，認為老闆娘不是故意的。圖／翻攝自臉書

宜蘭礁溪一間蔥油餅店日前遭到客人爆料，給新台幣300元買220元的蔥油餅，疑被老闆娘用大拇指搓掉一張百元鈔，再向客人要100元，雖然事後退還給客人，但影片被貼上網，負評排山倒海至今難止血，店家歇業；精神科醫師沈政男今天臉書貼文說「有影片不一定看得到真相」，這是「很糟糕的公審與爆料文化」。

名醫沈政男臉書貼文說，用0.25的慢速看了非常多次，明明是220元的蔥油餅，老闆娘接下三張100元鈔票以後沒地方放，又要找錢，於是用一手握在手中，結果在握的過程裡，有一張夾進了食指與中指之間，於是握起來時不小心溜掉了，掉到地上，根本沒有什麼刻意用拇指搓掉的動作；後來老闆娘與客人滿地找鈔票，好不容易在桌子底下找到，試問，如果老闆娘反覆用這樣的手法騙人，為什麼地上不是到處都是鈔票？

影片來源：YouTube

沈政男指出，貼出影片的人說「老闆娘找錢時說，少了100元！」有人就解讀成，嘿，如果真的以為只給200元，應該會說少了20元！怎麼會說少了100元？可見是騙人！

大錯特錯。如果要騙人，才會說少了20元啦！就是因為老闆娘沒有要騙人，才會找錢以後發現手中只有200元，而根據原本三張100元的印象，跟客人說少了100元。

沈政男說，如果老闆娘拿了300元以後，想要講成只給200元，是不是會跟客人說少了20元？就是因為老闆娘印象中接下了300元，記得要找80元，也一手握鈔票，然後兩手在鐵盒裡挖出了零錢要找給客人，結果後來發現怎麼只剩兩張鈔票？才會跟客人說少了100元。

還有，220元蔥油餅，客人一定給三張百元鈔票來付錢嗎？不會給500元、1000元，或者520元、1020元嗎？有多少可能的給法？難道老闆娘要事先練習這麼多狀況下，如何搓掉鈔票？

他說：台灣社會，不是你們想像的那樣！光靠感官，沒有慎思明辨，無法獲得真相，只能把自己原本對社會的不信任，加諸在無辜的影片與無辜的被拍者身上。前一陣子高中生在課堂上嗆老師，第一個動作也是錄影後貼在網路，這是很糟糕的公審與爆料文化，因為公審與爆料，只會讓真相跑得更遠，根本得不到你想要的正義。而這，就是當今的網路文化，也是許多年輕人處理生活爭議的方式。

搓掉百元鈔風波的礁溪蔥油餅店家，至今仍關門無法營業。記者戴永華／攝影
搓掉百元鈔風波的礁溪蔥油餅店家，至今仍關門無法營業。記者戴永華／攝影
網友質疑蔥油餅店老闆娘搓掉客人的百元鈔，再向客人拿錢，但是精神科醫師沈政男用慢速...
網友質疑蔥油餅店老闆娘搓掉客人的百元鈔，再向客人拿錢，但是精神科醫師沈政男用慢速看影片，臉書貼文認為老闆娘不是故意的。圖／翻攝自臉書

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