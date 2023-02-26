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牛排館控韓國客疑舔冰勺 急撤冰品拒再訂位

中央社台中26日電
台中市一家牛排館控訴，日前一團韓國高中生棒球隊到店裡用餐，其中1人挖冰淇淋時疑似以公用冰勺對嘴吃，店家已立即將所有冰品、用具撤換。中央社
台中市一家牛排館控訴，日前一團韓國高中生棒球隊到店裡用餐，其中1人挖冰淇淋時疑似以公用冰勺對嘴吃，店家已立即將所有冰品、用具撤換。中央社

台中市一家牛排館控訴，日前一團韓國高中生棒球隊到店裡用餐，有人挖冰淇淋時疑似用公用冰勺對嘴吃，店家立即將店內冰淇淋、冰勺全部換新，事後拒絕該隊再訂位。

台中市太平區一家牛排館指控，日前有一群來自韓國的高中生棒球隊員到店裡用餐，夾了一堆自助吧的食物不吃，還把桌面、地板弄得相當髒亂，其中1人挖冰淇淋時疑似以公用冰勺對嘴吃，畫面被其他客人拍下告知店家，店家立刻撤換所有冰品、用具。

牛排館陳姓店長今天接受媒體聯訪時說，22日有18名外國人到店裡用餐，發生挖冰淇淋時疑似以公用冰勺對嘴吃等情形，當時與客人溝通，但因語言不通而沒有下文；店家25日再接獲電話訂位，即清楚表示脫序行為已影響店家、客人，無法接受訂位。

陳姓店長指出，電話中清楚告知，有將脫序行為放在臉書粉絲團，對方則要求將影片下架，聲稱因為他們是韓國代表隊。

事後，店家也在臉書發文指出，關於舔冰勺的畫面，韓國客人堅稱是角度問題，不願承認錯誤也不願道歉，店家只是憂心是否影響到其他客人的權益、健康，沒有堅持要賠償，僅僅需要一個道歉。

台中市法制局主任消保官康馨壬表示，如有不當使用，導致其他消費者受有損害的時候，要負損害賠償責任。

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