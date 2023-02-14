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火鍋吃剩送遊民 作家黃大米挨轟 重回現場曝對方現況

噓！星聞、世界新聞網／即時報導
作家黃大米。 圖／擷自臉書
作家黃大米。 圖／擷自臉書

以職場文擄獲許多粉絲的作家黃大米，日前在臉書發文表示，自己將吃不完的火鍋打包送給遊民，還說遊民應該會覺得「是上帝給他的食物，這樣的感覺一定挺好的...」，結果貼文一出遭到砲轟，黃大米決定重回現場，找到該位遊民讓他「現身說法」。

黃大米日前在臉書寫道「剛剛朋友去吃火鍋，聊天抒發情緒，我們兩人點了，吃不完，最後，我把許多食材都丟下去煮，煮好後請服務人員打包，就去到火車站送給遊民。我走近一位正在酣睡的遊民朋友身邊，把熱熱的火鍋料理與飲料放在他旁邊，我看了一眼他的臉，也因此看到他的枕頭，然後我忍不住微笑了起來，這位遊民朋友的枕頭是一本綠色封面的聖經，我想等到他明天起床看到這麼豐盛的食物時，一定會覺得是上帝給他的食物，這樣的感覺一定挺好的...」。

這則貼文被「氣炸伯」粉專截圖轉貼，並批評「你送廚餘給人家還沾沾自喜？最後是在說自己是上帝？」，其他網友也轟，「吃不完的剩菜怎麼好意思說是豐盛的食物？上帝風評被害」、「她刪文了。我驚訝她的毫無衛生觀念的施捨心態，而旁人還說她立意良善？真是傻眼」、「點一鍋新的吧！打包是自己帶回家吃才對吧」、「真的超惡 自以為的愛心」、「超惡心的行為跟態度 還刪文」。

對於送遊民吃剩的火鍋一事，作家黃大米14日在臉書發文回應，她看到網友提到「如果遊民吃了我給的火鍋，生病了，那該怎麼辦？」、「如果遊民沒有加熱器材，他要怎麼吃」等問題，她解釋自己的確是「將新的食材下去煮滾，但湯底是我吃過的」，因此下次會換一個新湯底，對於做的不周全的地方下次會改進。

黃大米還說，事情引發爭議後，她回到火車站，找到那位遊民，關心對方是否吃了她送的火鍋後生病；看到對方很健康，則覺得開心，遊民表示那天的火鍋還不錯，半夜3時多醒過來吃的時候，食物還是溫的，而她是2時多時送的。

黃大米還問對方，為何把聖經當枕頭，遊民表示自己是基督徒，醒來後吃到食物，覺得是恩典。

在經過遊民同意後，黃大米也拍下兩人聊天的影片並分享出來，最後更感謝「謝謝最有資格對我丟石頭的他，最有資格罵我的他，沒有對我丟石頭，而是覺得吃得很開心，真的很謝謝」。

遊民 臉書

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