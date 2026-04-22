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世界人形機器人運動會8月北京登場 新增拔河等8項比賽

記者張鈺琪／即時報導
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第2屆世界人形機器人運動會將於8月22日至26日在北京國家速滑館「冰絲帶」舉行，...
第2屆世界人形機器人運動會將於8月22日至26日在北京國家速滑館「冰絲帶」舉行，其中新增跳遠、400公尺障礙、舉重、拔河等8個項目。圖為2025世界人形機器人運動會。（新華社資料照）

新華社22日報導，第2屆世界人形機器人運動會將於8月22日至26日在北京國家速滑館「冰絲帶」舉行，賽期5天，預計將進行30多個比賽項目，其中新增跳遠、400公尺障礙、舉重、拔河等8個項目。

據報導，本屆運動會分為競技賽與場景賽2大類，共32個項目。競技賽包括田徑、足球、體操、舉重、武術、街舞、體育舞蹈、拔河、投壺等9個大項，共26個項目；場景賽則包括家庭場景「家政服務崗」、飯店場景「迎賓服務崗」、工業場景「打包入庫崗」、應急場景「消防救援崗」、醫院場景「藥劑師」、商超場景「零售服務崗」等6個項目。

相較首屆運動會，本屆主打「更自主」、「更靈巧」、「更實用」三大特點。報導指出，人形機器人的具身智慧水準明顯提升，例如100公尺比賽將改為全自主項目，透過競賽規則引導場景賽參賽隊伍，採取全自主方式完成定位、辨識與操作。

此外，本屆也增加多項考驗精細操作能力的設計，包括家庭場景中的衣物整理、應急救援場景中的滅火作業，以及零售場景中的熟食製作等。場景賽並將選在工廠、飯店、家庭樣品屋等實地環境進行，讓機器人在真實且複雜的情境中，自主、連續執行長程任務，推動機器人從「展示工具」走向「實用生產力」。

北京市體育局局長于慶豐表示，今年運動會比賽項目在完賽時間、動作技術規格及技術難度等方面都全面升級。競技賽主要比拚機器人的運動能力、協調性與團隊合作能力，可展現機器人應用技術的多樣性、創新性與實用性；場景賽則著重考驗機器人的實用技能與智慧化水準。

對於北京為何舉辦機器人「一會一賽」，北京市經濟和信息化局局長姜廣智表示，人形機器人半程馬拉松與人形機器人運動會，已受到中國乃至全球高度關注；機器人「一會一賽」既是技術進步的「測試場」，也是從技術走向應用的「加速器」。透過賽場上的競爭與挑戰，不僅能快速發現真實問題、加速形成有效迭代方案，也能在驗證機器人能力後，推動產品更快進入市場、滿足實際應用需求。

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