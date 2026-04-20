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愛奇藝稱AI藝人庫「上百明星簽約」 張若昀等人否認授權

愛奇藝稱AI藝人庫「上百明星簽約」 張若昀等人否認授權

中國新聞組／即時報導
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愛奇藝宣布推出AI藝人資料庫，惹出風波。（取材自微博）
愛奇藝宣布推出AI藝人資料庫，惹出風波。（取材自微博）

中國在線娛樂與串流影音平台公司愛奇藝，20日在大會上高調宣布上百位藝人駐其平台AI藝人庫，並拋出「真人實拍或成非遺」爭議言論，瞬間引爆全網批評，「愛奇藝窮瘋了也得有底線」相關話題迅速衝上熱搜。此外，愛奇藝股價從2018年巔峰46美元(約313人民幣)跌至今年4月的1.4美元左右，市值蒸發逾97%，引發財務危機。

觀察者網報導，愛奇藝CEO龔宇在愛奇藝世界大會上表示，藝人庫的打造，是平台努力降低AI製作可能產生的各種各樣障礙。目前的演員清單，只是表明他們同意入駐、表達了談的意願，具體合作還要細談，「演員願不願意參加你的項目、演哪個角色，都要他們同意。中間這個人就是他們的經紀人、經紀公司，跟現在的商業模式沒有任何的變化」。

他還表示，現今演員拍戲動輒數月、幾乎沒有個人生活，若導入AI技術，演員一年可從拍4部戲提升至14部，同時擁有更多休息時間，並且提出「未來真人實拍可能會成為非遺」。

愛奇藝高級副總裁劉文峰則透露，已有超百位藝人簽約了AI同意書，同意入駐愛奇藝納逗Pro藝人庫，包括馬蘇、成泰燊、陳哲遠、曾舜晞、丞磊以及脫口秀演員房主任、喜劇演員蔣龍等。

▲ 影片來源：YouTube＠第四波科技（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

事件引發關注後，愛奇藝回應稱，愛奇藝「納逗Pro藝人庫」建立的初衷，旨在為AIGC創作者提供一個規範的平台，便於其在創作中遴選藝人，並通過愛奇藝與藝人方高效溝通合作細節。目前，已有100多位深度合作藝人同意入駐。

隨後，包括張若昀、李一桐、王楚然、于和偉、陳哲遠等演員相繼發聲，闢謠簽約AI授權，並啟動法務維權。平台隨後改口稱，「入庫僅代表接洽AI項目的意願」。

張若昀。（取材自微博）
張若昀。（取材自微博）

另一方面，4月20日，愛奇藝股價已從2018年那斯達克上市時的46美元高點，跌至約1.4美元左右，8年跌幅超過96%。公司市值從巔峰期的310多億美元縮水至約13.5億美元，蒸發幅度逾97%。由於股價長期低於一美元區間，公司已觸發美股退市預警，並被美國證券交易委員會(SEC)列入「預摘牌名單」。

據悉，愛奇藝2025年全年營收為272.9億元人民幣，年減7%，核心收入方面，會員服務與廣告收入雙雙下滑，爆款內容缺失導致用戶付費意願下降。此外，會員費5年漲幅超60%，但權益持續縮水，而投影機高清需升級SVIP、多裝置登入限制、超前點播等分層收費現象，一度引發23萬多則投訴，導致大量用戶取消續費或卸載應用程式。

愛奇藝股價下滑，引發財務危機。(視頻截圖)
愛奇藝股價下滑，引發財務危機。(視頻截圖)

愛奇藝CEO龔宇在愛奇藝世界大會上發言。（取材自微博）
愛奇藝CEO龔宇在愛奇藝世界大會上發言。（取材自微博）

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