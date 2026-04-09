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上海16歲癱女「誤買」鄧紫棋演唱會票 能否退款掀熱議

中國新聞組／即時報導
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鄧紫棋在台北開唱。（取材自微博）
鄧紫棋在台北開唱。（取材自微博）

上海一名16歲癱瘓女孩誤買鄧紫棋演唱會門票，平台稱「售出不退」，家長求助媒體，最新消息是，平台已全額退款。網民熱議，「既然需要完全護理，為什麼還綁定微信支付？而且還可以一次性支付幾千元？」「誤操作絕對不可能，要知道買演唱會門票好點好幾次確認，而且現在是實名制還要填個人信息，絕對不可能誤操作，這家人沒說實話」。

綜合新民晚報、上觀新聞報導，上海的歐陽先生求助稱，自己16歲的女兒欣欣癱瘓在床，且存在認知障礙，因「手誤」預訂了一張2000多元（人民幣，下同，約292美元）的鄧紫棋演唱會門票。自己家庭困難，女兒也無法到場觀看，想要申請退票平台卻稱「售出不退」，除非讓法院提供無民事行為能力人證明，讓他非常苦惱。

歐陽先生表示，女兒四年前遭遇車禍，醒來後無法說話，四肢癱瘓。後經司法鑒定，認定為肢體一級和精神二級殘疾。女兒的康復花光了家裡全部積蓄，妻子又患病喪失工作能力，現在就靠歐陽先生跑網約車賺錢養家。

欣欣全身只有兩隻小拇指可以動，歐陽先生給她準備了一個平板電腦作為消遣。3月30日下午5時多，歐陽先生發現女兒微信上有一條2000多元的支付紀錄，是她在「摩天輪」票務平台買了一張4月9日鄧紫棋的中國台北站演唱會門票。

歐陽先生立即聯繫平台，將女兒的實際情況向對方詳細陳述，懇請平台幫忙退票，客服卻稱，按照平台規則，已售出門票無法退款，除非讓法院提供購票人無民事行為能力人證明，並且證明是她本人購買的才能退。

歐陽先生直言，「我們家本來就是低保家庭，這2000元的門票錢就是我們家一個月的生活費，實在是承受不了這個損失。」

報導刊發後，涉事票務平台高度重視此事，第一時間介入協調處置，截至目前，欣欣購票支付的2015元票款已全額退還到位。

「昨天下午，平台主動聯繫了我，核實完材料就立刻辦了退票，錢已經順利收到了。」當記者將平台願意協助欣欣觀看演唱會的善意轉達給歐陽先生時，他立刻把這個好消息告訴了女兒。

歐陽先生激動地表示，女兒遭遇車禍後，在漫長的昏迷、康復治療過程中，一直是鄧紫棋的歌聲陪伴左右，給予了女兒極大的精神鼓勵與心靈慰藉。「如果能有機會去現場看她的演唱會，對孩子來說也算是完成了一個藏在心裡很久的小小心願了。」

微信 鄧紫棋

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