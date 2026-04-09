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湘男買到過期飲料 店方用白岩松視頻駁求償：不代表不能吃

中國新聞組／即時報導
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周先生購買時該飲品已過期。 （取材自瀟湘晨報）
周先生購買時該飲品已過期。 （取材自瀟湘晨報）

近日，湖南一名周先生在零食店買了一瓶飲料，喝了一半後才發現已過期五天。店家提出十倍賠償，並願意承擔檢查費用，前提是周先生須證明其身體不適和過期飲料有關，店長還發了一則「白岩松談食品保質期」的視頻，稱「保質期過了不代表不能吃」。周先生認為被店家「侮辱」，已聯繫相關部門繼續維權。

瀟湘晨報報導，周先生6日在郴州西站附近的一家零食店內買了果乳飲品、奶茶和糖果，飲用果乳飲品時覺得「口感偏酸」，仔細一看才發現已過期五天。因為他當時急著趕車，只折返回去要了店員的電話和微信就離開。

之後當事店員提出雙倍賠償，被周先生拒絕。當晚，店長楊女士提出十倍賠償並願意承擔體檢費用，前提是醫生證明結果與這瓶過期五天的飲料有關，但周先生認為店方應先出具檢查費用。

雙方多次協商後仍無法達成一致，楊女士向周先生分享一條科普視頻，稱「保質期過了並不代表不能吃」。周先生觀看後覺得「受到侮辱」，決定聯繫零食店總部和有關部門解決該問題。

據了解，楊女士傳的視頻內容是知名新聞評論員白岩松談食物保質期的概念；視頻中，白岩松表示：「專家告訴我們，有很多保質期的含義是最佳口味，即便過了這個期它依然有一段時間是可以食用的，只是味道不是最好，但是現在由於用了保質期這個概念我們就扔掉了，產生了很大的浪費。」

楊女士強調，她傳這則視頻給周先生，只是想證明過了保質期並不代表不能吃，她認為在保質期內或者過了保質期，食品只是口感會稍微不同，但是不會對身體有任何影響。

她強調，此次銷售過期飲料是售貨員的「工作失誤」，該事件發生後店方立馬檢查了所有的貨物，並未發現其他過期食品。

周先生看了視頻覺得「被侮辱」，網友則認為店家在「偷換概念」。有網友指出，問題不在於過期食品能不能吃，而是本來就不能上架銷售，「這種不悔改不認錯的商家，建議嚴罰」。

律師表示，根據食品安全法規定，過了保質期的食品不可銷售，必須下架，否則會面臨銷售金額十倍的賠償或者最低人民幣1000元（約146美元）的賠償；在情節嚴重的情況下，銷售過期食品的經營者還可能面臨行政處罰。

店家傳給周先生的視頻。（視頻截圖）
店家傳給周先生的視頻。（視頻截圖）

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