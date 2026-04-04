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中東局勢推高油價 中國油價將迎年內第6漲

記者林宸誼／即時報導
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隨著中東衝突持續升級、推動國際油價大幅上漲，機構預計4月8日零時，中國成品油調價...
隨著中東衝突持續升級、推動國際油價大幅上漲，機構預計4月8日零時，中國成品油調價窗口將再度開啟，迎來年內第六次上漲。(第一財經日報)

隨著中東衝突持續升級、推動國際油價大幅上漲，機構預計4月8日零時，中國成品油調價窗口將再度開啟，迎來年內第六次上漲。

第一財經日報、快科技報導，今年以來，中國油價已連續五次上漲。中國油價今年以來已經五連漲。油價每10個工作日調整一次，今年共計有25個調整日，最近一次調整公告日為3月23日，下一次調整公告日為4月7日24時，各省最高零售價會略有不同。

隆眾資訊統計，截至2日，本輪調價周期內參考原油均價為每桶109.06美元，較上一周期上漲2.24%。

隆眾資訊還預測，按照現行成品油調價機制，8日對應的上調幅度約為每噸人民幣350元。若此次上調落實，以50公升油箱計算，車主加滿一箱油將多花人民幣15元（約2.18美元）。

隆眾資訊成品油分析師劉炳娟分析，從供應端看，美伊衝突依然沒有實質性緩和跡象，荷莫茲海峽持續受阻，波斯灣的沙烏地阿拉伯等產油國已經被迫大幅減產，供應風險仍有增強，對油價的支撐延續。

美國總統特川普2日表示，美國將在未來數周內對伊朗展開極其猛烈的打擊。市場認為，這一表態打破了先前對衝突快速緩和及航道恢復的預期，加劇了全球原油供應收緊的擔憂，從而推高油價。

摩根大通隨後在發布的研報中說，短期內油價可能攀升至每桶120美元至130美元；如果荷莫茲海峽的石油運輸在5月中旬前仍受阻，油價可能升至每桶150美元以上。

不過，劉炳娟預計，下一輪成品油調價，也就是4月21日24時下調的機率較大。一方面，美國表示不會在伊朗糾纏太久，未來衝突力度將下降；另外，荷莫茲海峽通航問題也在進行多國協商。

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