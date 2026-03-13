中商務部：副總理何立峰14日到17日率團赴法與美經貿磋商

中商務部宣布中國國務院副總理何立峰將於3月14到17日赴法國與美方舉行經貿磋商。圖為何立峰（右2）及中國商務部國貿談判代表李成鋼（右1）在去年10月25日、26日在馬來西亞吉隆坡，與美國財長貝森特（左2）、葛里爾（左1）進行磋商。 （路透）

中國商務部發言人就中美經貿磋商有關問題以答記者問方式表示，經中美雙方商定，中共中央政治局委員、國務院 副總理何立峰將於3月14日—17日率團赴法國與美方舉行經貿磋商。

稍早前，美國財政部聲明，美國財長貝森特將於3月15日至16日在巴黎與何立峰會面，持續推動美中經濟與貿易對話。而美國貿易代表署也指出，美國貿易代表葛里爾也將於本週末前往巴黎參與相關會談。

中國商務部稍晚也以答記者問方式宣布中方的時程。依其發布稿，有記者問：我們注意到，中方先前表示中美雙方將於近期舉行第6輪中美經貿磋商，請問商務部是否有最新消息？

發言人即回答稱，經中美雙方商定，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰將於3月14日—17日率團赴法國與美方舉行經貿磋商。雙方將以兩國元首釜山會晤及歷次通話重要共識為引領，就彼此關心的經貿問題開展磋商。

美方宣布時程只有兩天，中方的時程卻有4天，重疊部分就只有15、16日兩天，似顯示只有兩天磋商時間，至於14日與17日可能只是何立峰的赴法往返的旅途時間。值得觀察的是，但17日是否可能在前兩天磋商不能達成共識時，作為延長磋商的彈性時間，或許要看磋商的進展而定。