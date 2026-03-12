林毅夫：中國2035年前有經濟增長8%潛力

中國政協委員、北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫表示，中國到2035年之前存在經濟增長8%的潛力。記者黃雅慧／攝影

中國政協委員、北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫在中國全國「兩會」期間接受本報採訪表示，美國需要為中印經濟規模超越美國做好準備；中國到2035年之前存在經濟增長8%的潛力。

林毅夫預測，中國到2035年前應該還有8%的增長潛力，主因在於傳統產業上有後來者優勢，在第四次工業革命的新興產業上面，還有人才多、國內市場大、產業配套齊全等優勢，加上善於用好有效市場、有為政府等制度優勢，所以在傳統產業上可以追趕，在新興產業上有很大機率領先，且這些新興產業的智慧化、數字化、綠色化，還可以讓傳統產業從追趕變成超車。

林毅夫說，目前中國物價低，代表實際上是在潛力之內運行，所以他對這個判斷相當有信心，但這個潛力能夠得到多大的發揮，有內外的條件。目前外部環境並不好，因為發達國家並沒有恢復到他們長期的增長速度。中國是世界第一大出口國，在外部需求減少下，經濟增長當然會慢下來。

他進一步說明，外部需求減少後，出口產業會出現產能過剩，就會減少投資機會，也會影響到未來增長預期、就業預期。導致中國投資跟消費都會有所抑制，這也是這些年中國經濟增長慢的相當重要原因。

林毅夫表示，儘管外部條件不好，但因中國是大經濟體，可以靠國內大循環來維持一定增長，且從長期增長來看，「只要做好自己的工作」，可以通過傳統產業追趕、新技術超車來不斷提高生產力水平。

在有8%的增長潛力之下，林毅夫進一步稱，中國把今年的增長速度定在4.5%~5%之間，是考慮到外部環境相對疲軟，有很多不確定性，內部也需要進行一些結構性的調整和深化改革。發展是解決一切問題的基礎跟關鍵，這樣的增長目標是一個可實現的，且有利於創造更多資源、更多條件來解決問題。

對於即將舉行的川習會，林毅夫表示，作為世界上最重要的兩大經濟體，如果雙方能建立更好的關係，將有助於促進全球的穩定與增長。他希望川普總統的此次訪問能增進他對兩國之間「相互依存」關係的理解。「我們都希望為兩國人民改善未來的發展前景，這不僅關乎我們自己的未來，更關乎人類共同的未來。」

林毅夫說，美國需要理解，中國擁有14億人口，其規模是美國的四倍多。當然，中國人民希望成長，希望增加收入、提升福祉，包括提高生活品質。從經濟角度來看，只要中國人均GDP是美國的四分之一，經濟總量就會比美國大。

林毅夫說，發展是人類正當的權利，被聯合國 確認為不可剝奪的人權，隨著中國進一步發展，中國的經濟規模超越美國是必然的。他認為美國可能還不習慣這種局面，因為自1875年以來，美國一直處於世界第一的位置，現在這種「唯我獨尊」的狀態正在改變。

林毅夫強調，中國將在規模上超越美國，這是美國需要理解、承認並接受的事實。不僅是中國，有14億人口的印度有一天也會超越美國。他認為這對美國人民也應該是好事，因為貿易是雙贏的，小經濟體獲益更多；當中國和印度的經濟規模超越美國時，這將通過貿易促進美國人民的福祉。他認為美國在心理上需要為此做好準備：像中國和印度這樣的國家，很有可能會完成這一歷史性的轉變（成為全球最大的經濟體）。