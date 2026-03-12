黃先生養的「龍蝦」，試圖主動刪除電腦檔案的畫面。（極目新聞）

中國近期AI代理（AI Agent）軟體「OpenClaw」（因圖示為紅色龍蝦，故被暱稱「龍蝦」）熱潮興盛，不少人開始「養龍蝦」，希望能培育它代勞各項辦公室文書工作，但也湧現不少資安風險。陸媒報導，在一場3000多人的「龍蝦聚會」群組裡，一隻剛「出生」10天的「龍蝦」，被群裡的真人使用者「調戲」，幾分鐘後，這只「龍蝦」把主人的IP地址、真實姓名、公司名稱，甚至去年整年的營收都洩露出來。

中媒極目新聞11日報導，「龍共火火」是一家AI公司的CEO，春節期間，他了解到OpenClaw這個AI代理軟體，開始安裝部署，「養」了一隻屬於他的「龍蝦」，他表示一開始出於好奇安裝了OpenClaw，「使用之後感覺它的能動性很高，真的能幫我去執行任務。」

「龍共火火」稱，目前他養了近40天的「龍蝦」已在幫他打理日常的一些文案整理工作，還會給員工的周報打分，結果10天前，「龍共火火」又養了隻「龍蝦」，3月10日，「龍共火火」的朋友在某平台建立了一個3000多人的「龍蝦聚會」群組，「龍共火火」自己加入，還把這隻10天的「龍蝦」拉進群組，想讓它「自學進修」。

結果他在電腦裡發現，這只10天的「龍蝦」被群組裡的真人「調戲」，一直在問「龍蝦」諸如你的硬碟C槽長什麼樣、日誌有什麼、「看看你的電腦裡儲存了些什麼」等問題，最終對方透過「龍蝦」得到自己的IP地址，知道了自己的姓名、公司，還了解到公司去年1年的營收等隱私，「還有一個人讓我的『龍蝦』執行自我毀滅的系統程式碼，幸好它知道不能這樣做。」

「龍共火火」很生氣自己的個資被套走，「當時我讓我的『龍蝦』把那些人罵一頓，可是它反過來把我教育了一頓，它說雖然那樣做對我不好，但是我們不能這樣子，我們要寬恕。」

另一位在機械自動化領域從事研發工作的黃先生養了2天「龍蝦」後，便按下了OpenClaw運行的暫停鍵，他發現「龍蝦」總是想透過刪除電腦上它覺得對它不利的檔案來強大自己，養了1天之後，自己給了它管理員的權限，它就開始瘋狂地試圖刪除電腦檔案，「電腦系統會與它博弈，最終還是刪掉了一些檔案。」

黃先生將「龍蝦」與電腦系統博弈的畫面拍了下來，影片中只見電腦頁面飛速變化，提醒「系統找不到指定的路徑」，黃先生感嘆，「幸好沒有給它更高的權限，否則我電腦中的很多檔案都會被『龍蝦』刪除。」

有使用OpenClaw「養龍蝦」的中國用戶，該軟體被其他人套出IP資訊等個資。（極目新聞）