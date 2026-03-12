中國人大會議閉幕 正式通過「十五五規劃綱要」

我的頻道

特派記者廖士鋒黃雅慧／北京即時報導
中國十四屆人大四次會議12日下午閉幕，圖為中共領導人閉幕時起身離場寒暄。（記者廖士鋒／攝影）
中國十四屆人大四次會議12日下午閉幕，圖為中共領導人閉幕時起身離場寒暄。（記者廖士鋒／攝影）

中國十四屆人大四次會議12日下午閉幕，表決通過了包含「十五五規劃綱要」、還有「生態環境法典」、「民族團結進步法」、「國家發展規劃法」等多部法案與文件。這意味著「十五五規劃綱要」在中國已經完成「合法化」程序，將正式推行。今日人大會議閉幕也意味著今年中國「兩會」正式落幕。

今日中國人大會議閉幕的議程有11項，分別是：一、表決關於「政府工作報告」的決議草案；二、表決關於「國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要」的決議草案；三、表決「生態環境法典」草案。四、表決「民族團結進步促進法」草案；五、表決「國家發展規劃法」草案；六、表決關於2025年國民經濟和社會發展計畫執行情況與2026年國民經濟和社會發展計畫的決議草案；七、表決關於2025年中央和地方預算執行情況與2026年中央和地方預算的決議草案；八、表決關於全國人大常委會工作報告的決議草案；九、表決關於最高人民法院工作報告的決議草案；十、表決關於最高人民檢察院工作報告的決議草案；十一、表決關於批准全國人大常委會關於法律清理工作情況和有關法律和決定處理意見的報告的決定草案。

根據表決結果，上述議案全數獲得通過，僅第9案（最高法）有45票反對、15票棄權；第10案（最高檢）反對23票、棄權13票；另第7案（預算）有11票反對，其餘議案則幾乎都未超過2位數的反對票。

中國人大委員長趙樂際隨後發表談話指出，制定和實施五年規劃，「是中國共產黨治國理政一條重要經驗，是中國特色社會主義制度一個重要政治優勢」，「十五五」時期是基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期，實施好「十五五」規劃綱要具有重大意義。

趙樂際強調，要深刻認識中共黨中央關於「十五五」時期的戰略定位，準確把握「十五五」時期經濟社會發展的指導思想、重要原則、目標任務、政策舉措，按照本次大會部署安排，扎實有效做好各項工作，堅定不移辦好自己的事，努力實現「十五五」良好開局，一步一步把宏偉願景變成美好現實。

據官方統計，今天的全體會議，應到代表2,878人，實到2,762人，缺席116人。去年的會議閉幕時，應到代表2,929人，實到2,884人，缺席僅為45人。

